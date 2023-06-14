Общество
53 минуты назад
Хозяин найденных у областной больницы денег так и не объявился
Потерявшего деньги всё ещё ждут в приёмном отделении.
8 июня у областной больницы была найдена крупная сумма — потерявшего деньги всё ещё ищут. Деньги на асфальте у неврологического отделения нашёл один из пациентов больницы. Мужчина сообщил GOROD48, что речь идёт о сумме в несколько тысяч рублей и, вполне вероятно, это может быть зарплата какой-нибудь медсестры.
Деньги честный пациент не присвоил, а отнёс в регистратуру приёмного отделения хирургического корпуса.
В Липецкой областной клинической больнице сегодня нам сообщили, что хозяин денег пока так и не нашёлся. Деньги готовы вернуть владельцу в приёмном отделении в семиэтажном корпусе, если человек точно назовёт потерянную сумму и другие опознавательные признаки.
Деньги честный пациент не присвоил, а отнёс в регистратуру приёмного отделения хирургического корпуса.
В Липецкой областной клинической больнице сегодня нам сообщили, что хозяин денег пока так и не нашёлся. Деньги готовы вернуть владельцу в приёмном отделении в семиэтажном корпусе, если человек точно назовёт потерянную сумму и другие опознавательные признаки.
ГОСТЬ53
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Вася
Ольга
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