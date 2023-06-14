Общество

53 минуты назад

Хозяин найденных у областной больницы денег так и не объявился

5 755
#деньги #больница
2
Хозяин найденных у областной больницы денег так и не объявился

Потерявшего деньги всё ещё ждут в приёмном отделении.

8 июня у областной больницы была найдена крупная сумма — потерявшего деньги всё ещё ищут. Деньги на асфальте у неврологического отделения нашёл один из пациентов больницы. Мужчина сообщил GOROD48, что речь идёт о сумме в несколько тысяч рублей и, вполне вероятно, это может быть зарплата какой-нибудь медсестры.

Деньги честный пациент не присвоил, а отнёс в регистратуру приёмного отделения хирургического корпуса.

В Липецкой областной клинической больнице сегодня нам сообщили, что хозяин денег пока так и не нашёлся. Деньги готовы вернуть владельцу в приёмном отделении в семиэтажном корпусе, если человек точно назовёт потерянную сумму и другие опознавательные признаки.
5 755
#деньги #больница
2

Комментарии (5)

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ГОСТЬ53

7 минут назад
Медиков уже не удивить такой суммой, вот и не приходят. Еще дадут....
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!

19 минут назад
Может врач потерял презент свой от пациента
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Вася

21 минуту назад
Зарплату на карту зачесляют, не?
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Ольга

26 минут назад
Если бы я потеряла деньги, то никогда в жизни не смогла бы назвать точную сумму. Мне никогда не вернут мою потерю((((
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*

40 минут назад
неврологическое отделение!!! либо не осознает потерю или человек в возрасте и может просто не читать интернет...
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
150
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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