Происшествия

11 минут назад

У областной больницы найдена крупная сумма — потерявшего деньги ищут

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#деньги
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У областной больницы найдена крупная сумма — потерявшего деньги ищут

Нашедший деньги пациент передал их в приёмное отделение.

В редакцию GOROD48 обратился пациент Липецкой областной клинической больницы. Сегодня на асфальте у неврологического отделения мужчина нашёл крупную сумму денег.

Деньги мужчина не присвоил, а отнёс в регистратуру приёмного отделения.

В Липецкой областной клинической больнице эту информацию нам подтвердили. Деньги готовы вернуть владельцу в приёмном отделении в семиэтажном корпусе. Правда, придётся назвать потерянную сумму и другие опознавательные признаки.
1 185
#деньги
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