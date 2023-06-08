Происшествия
11 минут назад
У областной больницы найдена крупная сумма — потерявшего деньги ищут
Нашедший деньги пациент передал их в приёмное отделение.
В редакцию GOROD48 обратился пациент Липецкой областной клинической больницы. Сегодня на асфальте у неврологического отделения мужчина нашёл крупную сумму денег.
Деньги мужчина не присвоил, а отнёс в регистратуру приёмного отделения.
В Липецкой областной клинической больнице эту информацию нам подтвердили. Деньги готовы вернуть владельцу в приёмном отделении в семиэтажном корпусе. Правда, придётся назвать потерянную сумму и другие опознавательные признаки.
Деньги мужчина не присвоил, а отнёс в регистратуру приёмного отделения.
В Липецкой областной клинической больнице эту информацию нам подтвердили. Деньги готовы вернуть владельцу в приёмном отделении в семиэтажном корпусе. Правда, придётся назвать потерянную сумму и другие опознавательные признаки.
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