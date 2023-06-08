У областной больницы найдена крупная сумма — потерявшего деньги ищут

Нашедший деньги пациент передал их в приёмное отделение.

В редакцию GOROD48 обратился пациент Липецкой областной клинической больницы. Сегодня на асфальте у неврологического отделения мужчина нашёл крупную сумму денег.



Деньги мужчина не присвоил, а отнёс в регистратуру приёмного отделения.



В Липецкой областной клинической больнице эту информацию нам подтвердили. Деньги готовы вернуть владельцу в приёмном отделении в семиэтажном корпусе. Правда, придётся назвать потерянную сумму и другие опознавательные признаки.