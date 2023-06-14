Происшествия

сегодня, 09:44

На проспекте Победы разбили остановочные павильоны

15 1281
#хулиганство #вандализм
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На остановке «Проспект Победы» стеклянный павильон уже били 11 апреля. Спустя два месяца ситуация повторилась.

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Сегодня ночью в Липецке разбили два павильона на остановке общественного транспорта «Проспект Победы».

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Как рассказал GOROD48 сотрудник МБУ «Управление благоустройства города Липецка» Виктор Седых, остановочные павильоны в Липецке регулярно страдают от хулиганов, а остекление на этой остановке бьют уже не в первый раз. Так, о повреждении павильона мы уже сообщали 11 апреля. 

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Сейчас рабочие Управления благоустройства города Липецка убирают разбитые стёкла вокруг остановки и подметают лавочки.
15 1281
#хулиганство #вандализм
4

Комментарии (15)

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ДЗЮБА Анатолий Петрович

4 минуты назад
поставить камеру и пусть их задницы сами оплачивают , и штраф взять еще .,чтобы охота пропала , а еще 15 суток и языком облизать все остановки от объявлений . У нас не работают правоохранительные органы ,набрал номер , и пусть расклейшик драит остановку от объявлений . так же лень всем заниматься этим . .
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Доброжелатель

7 минут назад
А давайте сделаем стеклянный забор вокруг зон. Зеки будут сбегать и разбивать его. А власти будут чинить. И все будут говорить, какие они (зеки) плохие.
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За Мир!!!!

17 минут назад
И что им нечего делать что-ли, лучше пошли бы волонтёрами и то польза какая-то будет.
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.i.

42 минуты назад
Причина происшествия очевидна – безнаказанность тех, кто это сделал, с одной стороны, а с другой - неспособность или лень найти этих дегенератов.
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Истерик

42 минуты назад
Замирцы акцию замутили.
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Фокс

45 минут назад
У нас же свой металлургический комбинат, вот и пусть отольют чугунные остановки, цельнолитые, толстостенные и пусть бьют, может себе лоб разобьют
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555

46 минут назад
Надо давать год тюрьмы и каждый будет думать
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

48 минут назад
По документам они антивандальные и стоили денег
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Koммунист

50 минут назад
Молодые социалисты балуются. Булыжник оружие пролетариата
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Предлагаю вместо стекол

51 минуту назад
разместить там портреты первого и второго секретарей липецкого обкома! Их вандалы точно не тронут
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