Происшествия
сегодня, 09:44
На проспекте Победы разбили остановочные павильоны
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На остановке «Проспект Победы» стеклянный павильон уже били 11 апреля. Спустя два месяца ситуация повторилась.
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Сегодня ночью в Липецке разбили два павильона на остановке общественного транспорта «Проспект Победы».
Как рассказал GOROD48 сотрудник МБУ «Управление благоустройства города Липецка» Виктор Седых, остановочные павильоны в Липецке регулярно страдают от хулиганов, а остекление на этой остановке бьют уже не в первый раз. Так, о повреждении павильона мы уже сообщали 11 апреля.
Сейчас рабочие Управления благоустройства города Липецка убирают разбитые стёкла вокруг остановки и подметают лавочки.
Как рассказал GOROD48 сотрудник МБУ «Управление благоустройства города Липецка» Виктор Седых, остановочные павильоны в Липецке регулярно страдают от хулиганов, а остекление на этой остановке бьют уже не в первый раз. Так, о повреждении павильона мы уже сообщали 11 апреля.
Сейчас рабочие Управления благоустройства города Липецка убирают разбитые стёкла вокруг остановки и подметают лавочки.
15 1281
Комментарии (15)
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ДЗЮБА Анатолий Петрович
Доброжелатель
За Мир!!!!
.i.
Истерик
Фокс
555
Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ
Koммунист
Предлагаю вместо стекол