38-летнего липчанина обвиняют в жестоком избиении двоих мужчин, одно оказалось смертельным

Эти случаи произошли 10 июля и 14 сентября прошлого года в одном из домов по улице Адмирала Макарова.

В Липецке передано в суд уголовное дело в отношении 38-летнего многодетного отца, обвиняемого в избиениях двоих мужчин, одно из которых оказалось смертельным.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, вечером 10 июля 2022 года в многоквартирном доме по улице Адмирала Макарова обвиняемый поссорился на лестничной площадке с мужчиной и нанёс ему не менее двух ударов кулаками по голове, а затем толкнул потерпевшего в сторону лестничного марша. Мужчина ударился туловищем о металлические перила и упал на бетонные ступени.



Потерпевший получил тупую травму живота — гематомы, разрыв селезёнки, а также ушибленную рану верхней губы и перелом челюсти. Его здоровью был причинён тяжкий вред. Этот эпизод был квалифицирован следствием по части 1 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.



Как полагает следствие, этот же мужчина 14 сентября прошлого года в одной из комнат в том же доме по улице Адмирала Макарова во время застолья поссорился с собутыльником и избил его, нанеся не менее 22 ударов руками и неизвестным тупым твёрдым предметом по голове, шее, туловищу и рукам потерпевшего. От ударов мужчина закрывался руками, но это его не спасло.



Потерпевший получил тяжёлую закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму грудной клетки и живота, переломы рёбер, разрыв селезёнки, многочисленные ссадины и кровоподтёки, травму носа.



На следующее утро, 15 сентября потерпевший умер от закрытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияний в мозг, ушиба и отёка мозга. Этот эпизод был квалифицирован следствием по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.



Обвиняемый — не судим, женат, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, работает грузчиком. Теперь ему грозит серьёзный срок: санкция части 1 статьи 111 УК РФ предусматривает до восьми лет лишения свободы, части 4 — до пятнадцати лет лишения свободы.

