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38-летнего липчанина обвиняют в жестоком избиении двоих мужчин, одно оказалось смертельным

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#побои #конфликт
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38-летнего липчанина обвиняют в жестоком избиении двоих мужчин, одно оказалось смертельным

Эти случаи произошли 10 июля и 14 сентября прошлого года в одном из домов по улице Адмирала Макарова.

В Липецке передано в суд уголовное дело в отношении 38-летнего многодетного отца, обвиняемого в избиениях двоих мужчин, одно из которых оказалось смертельным.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, вечером 10 июля 2022 года в многоквартирном доме по улице Адмирала Макарова обвиняемый поссорился на лестничной площадке с мужчиной и нанёс ему не менее двух ударов кулаками по голове, а затем толкнул потерпевшего в сторону лестничного марша. Мужчина ударился туловищем о металлические перила и упал на бетонные ступени.

Потерпевший получил тупую травму живота — гематомы, разрыв селезёнки, а также ушибленную рану верхней губы и перелом челюсти. Его здоровью был причинён тяжкий вред. Этот эпизод был квалифицирован следствием по части 1 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Как полагает следствие, этот же мужчина 14 сентября прошлого года в одной из комнат в том же доме по улице Адмирала Макарова во время застолья поссорился с собутыльником и избил его, нанеся не менее 22 ударов руками и неизвестным тупым твёрдым предметом по голове, шее, туловищу и рукам потерпевшего. От ударов мужчина закрывался руками, но это его не спасло.

Потерпевший получил тяжёлую закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму грудной клетки и живота, переломы рёбер, разрыв селезёнки, многочисленные ссадины и кровоподтёки, травму носа.

На следующее утро, 15 сентября потерпевший умер от закрытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияний в мозг, ушиба и отёка мозга. Этот эпизод был квалифицирован следствием по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Обвиняемый — не судим, женат, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, работает грузчиком. Теперь ему грозит серьёзный срок: санкция части 1 статьи 111 УК РФ предусматривает до восьми лет лишения свободы, части 4 —  до пятнадцати лет лишения свободы. 
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#побои #конфликт
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Комментарии (4)

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не понятно

17 минут назад
10 июля - 14 сентября - больше 2 месяцев! прошло с первого "тяжкого телесного", чего его сразу не задержали??
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Игорь

37 минут назад
Через полгода на свободу
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Вопрос

42 минуты назад
Что-то не ясно... Дом один, а адреса разные?
ответить

Animal planet.

52 минуты назад
"Это" ещё и плодится?!
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
147
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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