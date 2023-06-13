В Лебедяни горела «ГАЗель», а в Грязях — комната в общежитии

А в Липецке 12 июня из-за пожара из дома №15 по улице Союзной эвакуировали 8 человек.





















Вечером 11 июня в селе Крутогорье Липецкого района в переулке Южный горел жилой дом площадью 48 квадратных метров.











Огнём были уничтожены кровля дома по всей площади, а также внутренняя отделка и имущество на площади 10 квадратных метров.



Ночью 12 июня в Лебедяни на улице Парковой горел автомобиль «ГАЗель» 2010 года выпуска. Огнём был уничтожен моторный отсек, салон и кузов автомобиля.



12 июня в Липецке в доме №15 по улице Союзной возник пожар в третьем подъезде. Огнём была







Из подъезда были эвакуированы 8 человек.



А на улице Вавилова 12 июня горела баня. Огнём была повреждена кровля на площади 20 квадратных метров. Огнём были уничтожены сгораемые конструкции надворных построек по всей площади и кровля рядом стоящего гаража на площади два квадратных метров.Вечером 11 июня в селе Крутогорье Липецкого района в переулке Южный горел жилой дом площадью 48 квадратных метров.Огнём были уничтожены кровля дома по всей площади, а также внутренняя отделка и имущество на площади 10 квадратных метров.Ночью 12 июня в Лебедяни на улице Парковой горел автомобиль «ГАЗель» 2010 года выпуска. Огнём был уничтожен моторный отсек, салон и кузов автомобиля.12 июня в Липецке в доме №15 по улице Союзной возник пожар в третьем подъезде. Огнём была повреждена электрощитовая , внутренняя отделка и вещи на площади 3 квадратных метра на площадке третьего этаже.Из подъезда были эвакуированы 8 человек.

Вечером 10 июня в Грязях в трёхэтажном общежитии №27А по улице Марины Расковой горела комната. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были повреждены диван и вещи на площади квадратный метр. Огонь был ликвидирован до приезда пожарных.В тот же день в посёлке Солидарность Елецкого района горели две надворные постройки по улице Школьной.