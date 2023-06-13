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В Лебедяни горела «ГАЗель», а в Грязях — комната в общежитии

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#пожар
В Лебедяни горела «ГАЗель», а в Грязях — комната в общежитии

А в Липецке 12 июня из-за пожара из дома №15 по улице Союзной эвакуировали 8 человек.

Вечером 10 июня в Грязях в трёхэтажном общежитии №27А по улице Марины Расковой горела комната. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были повреждены диван и вещи на площади квадратный метр. Огонь был ликвидирован до приезда пожарных.

В тот же день в посёлке Солидарность Елецкого района горели две надворные постройки по улице Школьной. 

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Огнём были уничтожены сгораемые конструкции надворных построек по всей площади и кровля рядом стоящего гаража на площади два квадратных метров.

Вечером 11 июня в селе Крутогорье Липецкого района в переулке Южный горел жилой дом площадью 48 квадратных метров.



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Огнём были уничтожены кровля дома по всей площади, а также внутренняя отделка и имущество на площади 10 квадратных метров.

Ночью 12 июня в Лебедяни на улице Парковой горел автомобиль «ГАЗель» 2010 года выпуска. Огнём был уничтожен моторный отсек, салон и кузов автомобиля.

12 июня в Липецке в доме №15 по улице Союзной возник пожар в третьем подъезде. Огнём была повреждена электрощитовая, внутренняя отделка и вещи на площади 3 квадратных метра на площадке третьего этаже.

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Из подъезда были эвакуированы 8 человек.

А на улице Вавилова 12 июня горела баня. Огнём была повреждена кровля на площади 20 квадратных метров.


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#пожар

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#а знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
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