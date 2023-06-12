Происшествия

12 минут назад

Вещи в тамбуре многоквартирного дома горели на улице Союзной

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#пожар
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Вещи в тамбуре многоквартирного дома горели на улице Союзной
Утром в Липецке на улице Союзной произошло возгорание вещей в тамбуре дома № 15.

По словам очевидцев, на место приехали четыре пожарных автомобиля и автолестница. Пожарные обнаружили, что горели вещи. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров.

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Жильцам дома пришлось активно проветривать квартиры.
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#пожар
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