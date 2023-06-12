Вещи в тамбуре многоквартирного дома горели на улице Союзной

Утром в Липецке на улице Союзной произошло возгорание вещей в тамбуре дома № 15.По словам очевидцев, на место приехали четыре пожарных автомобиля и автолестница. Пожарные обнаружили, что горели вещи. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров.Жильцам дома пришлось активно проветривать квартиры.