сегодня, 09:55
Полуголый инвалид с окровавленными культями вызывает жалость липчан
Жители города сообщают в соцсетях о полуголом мужчине без ног, который на инвалидной коляске появляется в людных местах. В соцслужбах говорят, что он отказывается от помощи.
В социальных сетях также опубликованы фотографии инвалида. Липчане рассказывают, что видели этого мужчину в разных районах города:
«5 июня он был на остановке пл. Клименкова (район ЛТЗ).....зрелище очень печальное...».
«Две недели назад он ездил по 22 мкр. Откуда он и куда его отвезти, внятно сказать не мог. Говорил, что его привезли из с Подгорное. Мы его кормили. На второй день уже ездил без штанов и трусов, видимо снял, т.к запачкал. Вызывали «скорую», дважды те его не забирали. Потом, видимо, в БСМП отвезли, а теперь, вот, выписали. Я всё думала, куда он делся, надеялась, что ему помогли соц. службы, но увы и ах»
«Документы утратил, лежал в мае на тракторном. Зимовал в хосписе на НЛМК, убежал».
Как стало известно GOROD48, соцслужбы ранее уже бывали в местах, откуда поступали сообщения о безного мужчине. Но от помощи он отказывался.
- Социальная помощь оказывается исключительно на добровольных началах. Бригада дома ночного пребывания предлагала гражданину помощь в восстановлении документов, если требуется, с дальнейшим оформлением в дом-интернат или госпитализацией. Но он от всего отказался. Принудительно госпитализировать его органы социальной защиты не могут, - сообщили GOROD48 в пресс-службе управления социальной политики Липецкой области.
Бадиком его
Animal planet.
Одни эмоции.
Зато