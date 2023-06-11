Полуголый инвалид с окровавленными культями вызывает жалость липчан

Жители города сообщают в соцсетях о полуголом мужчине без ног, который на инвалидной коляске появляется в людных местах. В соцслужбах говорят, что он отказывается от помощи.





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«5 июня он был на остановке пл. Клименкова (район ЛТЗ).....зрелище очень печальное...».



«Две недели назад он ездил по 22 мкр. Откуда он и куда его отвезти, внятно сказать не мог. Говорил, что его привезли из с Подгорное. Мы его кормили. На второй день уже ездил без штанов и трусов, видимо снял, т.к запачкал. Вызывали «скорую», дважды те его не забирали. Потом, видимо, в БСМП отвезли, а теперь, вот, выписали. Я всё думала, куда он делся, надеялась, что ему помогли соц. службы, но увы и ах»



«Документы утратил, лежал в мае на тракторном. Зимовал в хосписе на НЛМК, убежал».



Как стало известно GOROD48, соцслужбы ранее уже бывали в местах, откуда поступали сообщения о безного мужчине. Но от помощи он отказывался.



- Социальная помощь оказывается исключительно на добровольных началах. Бригада дома ночного пребывания предлагала гражданину помощь в восстановлении документов, если требуется, с дальнейшим оформлением в дом-интернат или госпитализацией. Но он от всего отказался. Принудительно госпитализировать его органы социальной защиты не могут, - сообщили GOROD48 в пресс-службе управления социальной политики Липецкой области. Горожане прислали в редакцию фото инвалида, который несколько дней подряд просит милостыню на улице Циолковского у автобусной остановки. «Уже второй день подряд, примерно в 17 часов дня мне попадается голый ниже пояса мужчина с ампутированными ногами в инвалидной коляске на остановке ул. Циолковского, на стороне, где находится больница. Вчера мужчина кружил по остановке, спрашивал у прохожих деньги и его футболка едва доходила ему до пупка, а ниже он был совершенно голый. При этом очень печально выглядели розовые обрубки его ног. Сегодня обе его культи были кое-как замотаны грязными бинтами, но он по-прежнему голый ниже пояса. Видимо, его внешний вид и состояние не волнует родственников или близких людей, если такие у него имеются. Может, кто-нибудь обратит внимание на несчастного», - говорится в сообщении.В социальных сетях также опубликованы фотографии инвалида . Липчане рассказывают, что видели этого мужчину в разных районах города:«5 июня он был на остановке пл. Клименкова (район ЛТЗ).....зрелище очень печальное...».«Две недели назад он ездил по 22 мкр. Откуда он и куда его отвезти, внятно сказать не мог. Говорил, что его привезли из с Подгорное. Мы его кормили. На второй день уже ездил без штанов и трусов, видимо снял, т.к запачкал. Вызывали «скорую», дважды те его не забирали. Потом, видимо, в БСМП отвезли, а теперь, вот, выписали. Я всё думала, куда он делся, надеялась, что ему помогли соц. службы, но увы и ах»«Документы утратил, лежал в мае на тракторном. Зимовал в хосписе на НЛМК, убежал».Как стало известно GOROD48, соцслужбы ранее уже бывали в местах, откуда поступали сообщения о безного мужчине. Но от помощи он отказывался.- Социальная помощь оказывается исключительно на добровольных началах. Бригада дома ночного пребывания предлагала гражданину помощь в восстановлении документов, если требуется, с дальнейшим оформлением в дом-интернат или госпитализацией. Но он от всего отказался. Принудительно госпитализировать его органы социальной защиты не могут, - сообщили GOROD48 в пресс-службе управления социальной политики Липецкой области.