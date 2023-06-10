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48 минут назад
В Казахстане 14 человек погибли из-за лесного пожара на востоке страны
Число погибших из-за лесного пожара на востоке Казахстана выросло до 14 человек, сообщили в МЧС страны. Накануне спасатели обнаружили тела 11 человек в Абайской области страны, сообщает Интерфакс.
"По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Устанавливаются их личности", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о трех погибших работниках лесничества и поисках одиннадцати пропавших. Таким образом, число погибших достигло 14 человек.
Личности погибших устанавливают. Лесные пожары охватили 60 гектаров в Абайской области на востоке Казахстана. Спасатели продолжают тушение огня.
"По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Устанавливаются их личности", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о трех погибших работниках лесничества и поисках одиннадцати пропавших. Таким образом, число погибших достигло 14 человек.
Личности погибших устанавливают. Лесные пожары охватили 60 гектаров в Абайской области на востоке Казахстана. Спасатели продолжают тушение огня.