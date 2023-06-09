Происшествия
сегодня, 14:51
Из-за сильного ветра в Липецке пострадали два автомобиля
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На улице Циолковского у дома № 4/2 сегодня днем большие ветки упали сразу на два автомобиля: «Митсубиси Ланцер» и «Лада Икс Рей». Люди не пострадали, а у машин было повреждено лакокрасочное покрытие.
Напомним, спасатели предупреждали, что в Липецке днем ожидается гроза с сильным ветром.
Напомним, спасатели предупреждали, что в Липецке днем ожидается гроза с сильным ветром.
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