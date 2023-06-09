Происшествия

сегодня, 14:51

Из-за сильного ветра в Липецке пострадали два автомобиля

4 960
#ветер #автомобиль
Из-за сильного ветра в Липецке пострадали два автомобиля
На улице Циолковского у дома № 4/2 сегодня днем большие ветки упали сразу на два автомобиля: «Митсубиси Ланцер» и «Лада Икс Рей». Люди не пострадали, а у машин было повреждено лакокрасочное покрытие.

Напомним, спасатели предупреждали, что в Липецке днем ожидается гроза с сильным ветром.
4 960
#ветер #автомобиль

Комментарии (4)

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Гость

23 минуты назад
Причём ветер, что теперь все деревья пилить? Может не нужно под деревьями ставить, сами виноваты.
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Гостья

30 минут назад
метеочудеса, представь себе, у нас еще гремело и дождь шел.
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Причём ветер

30 минут назад
Если хозяина нет в городе.Ветки надо опиливать,а не дни рождения справлять.
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метеочудеса

40 минут назад
Сильного ветра?? ничоси, оказывается где-то был ветер..сильный! :)))
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