Елецкий «Министр обороны» забил гол в последнем туре РПЛ

Теперь у Кирилла Гоцука и его команды на очереди стыковые матчи со столичной «Родиной».

Елецкий защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук забил свой 3-й мяч в российской Премьер-Лиге-2022/23.

В заключительном туре нижегородцы принимали дома уже расставшиеся с надеждами на спасение «Химки». На 83-й минуте почти двухметровый Гоцук привычно пришёл в чужую штрафную на подачу углового, удар головой по воротам наносил Владислав Яковлев, но гостей спас вратарь, а Гоцук добил мяч в сетку и установил окончательный счёт – 2:0. До этого у волжан в первом тайме отличился Дмитрия Стоцкий.

Ранее Гоцук поражал ворота грозненского «Ахмата» (1:3) и столичного «Торпедо» (1:1). Правда, ситуация со вторым голом Кирилла непонятная: результат игры аннулировали и нижегородцам засчитали техническое поражение – 0:3 за участие в матче дисквалифицированного игрока. Но в личной статистике нашего футболиста этот мяч продолжает значиться.

В нынешнем сезоне Гоцук провёл почти все матчи за «Нижний Новгород» - 27 из 30, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. 30-летний ельчанин является не просто столпом в центре защиты «Пари-НН», а капитаном команды. Болельщики уважительно называют его «Министром обороны», а несколько изданий уже включили Гоцука в символические сборный РПЛ по итогам сезона.



Гоцук (справа). Не так много наших земляков капитанили в сильнейшем дивизионе страны



Правда, подвиги нашего земляка не помогли волжанам избежать стыковых матчей за право выступать в РПЛ: сегодня «Пари НН» играет в Москве с «Родиной», 10 июня – ответный матч в Нижнем Новгороде.

Кирилл Гоцук провёл уже два сезона на высшем уровне, в РПЛ на его счету 54 матча, 6 голов, 3 результативные передачи и 9 желтых карточек.







Ранее выступал за явролавский «Шинник», «Крылья Советов», курский «Авангард». В 2012-16 гг. провёл 101 матч за липецкий «Металлург», забил 8 голов.

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