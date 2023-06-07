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В детские сады Липецка направлены для зачисления 4600 малышей

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#детские сады
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В детские сады Липецка направлены для зачисления 4600 малышей

Еще более 700 мест остаются свободными.

В Липецке завершается кампания по зачислению малышей в детские сады — она закончится 10 июня. На сегодняшний день, как сообщает администрация города, в детские сады направлены для зачисления 4600 маленьких липчан. 

В мэрии напоминают, что доукомплектование детсадов на свободные места проводится еженедельно в течении всего года.

По состоянию на 1 июня, имеется более 700 свободных мест в детсадах №№ 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 29, 35, 38, 40, 42, 44, 62, 64, 66, 68, 76, 77, 78, 79, 83, 85, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 116, 123, 124, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, ОУ №№ 40, 70 для детей всех возрастных групп.

«Эти места будут предложены детям, не зачисленным в заявленные родителями при постановке на учет детские сады. При этом за ребенком сохраняется очередность в заявленный детский сад и по мере появления свободных мест дети будут переведены в указанные в заявлении детские сады», — рассказали в мэрии.

Заявления от родителей о направлении детей в группы кратковременного пребывания принимаются со 2 июня.

160
#детские сады
3

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