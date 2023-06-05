В США подняли в воздух истребители из-за пролетевшего над Вашингтоном бизнес-джета

В Америке в недавнем времени в воздух была поднята авиация из-за пролетевшего над Вашингтоном бизнес-джета Cessna Citation. Джет Cessna мог находиться на автопилоте, из-за чего не реагировал на попытки властей установить с ним контакт.





Уточняется, что самолет следовал на автопилоте и на предупреждения властей не реагировал, - передает издание со ссылкой на на неназванных должностных лиц. Попытки установить контакт с пилотом так же не увенчались успехом. Действия истребителей не были причиной крушения самолета Cessna Citation, - отмечается в публикации.



При этом подчеркивается, что связанный с этой ситуацией громкий хлопок, который некоторые жители Вашингтона и его окрестностей услышали примерно одновременно с крушением, был связан с инцидентом.



Официальных комментариев на этот счет пока не последовало.

Американские власти подняли в небо истребители с целью преследования бизнес-джета Cessna Citation, нарушившего воздушное пространство Вашингтона и впоследствии разбившегося в штате Вирджиния, - пишет "Российская газета" со ссылкой на Reuters.Уточняется, что самолет следовал на автопилоте и на предупреждения властей не реагировал, - передает издание со ссылкой на на неназванных должностных лиц. Попытки установить контакт с пилотом так же не увенчались успехом. Действия истребителей не были причиной крушения самолета Cessna Citation, - отмечается в публикации.При этом подчеркивается, что связанный с этой ситуацией громкий хлопок, который некоторые жители Вашингтона и его окрестностей услышали примерно одновременно с крушением, был связан с инцидентом.Официальных комментариев на этот счет пока не последовало.