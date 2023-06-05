В мире

17 минут назад

В США подняли в воздух истребители из-за пролетевшего над Вашингтоном бизнес-джета

16
#США #истребители

В Америке в недавнем времени в воздух была поднята авиация из-за пролетевшего над Вашингтоном бизнес-джета Cessna Citation. Джет Cessna мог находиться на автопилоте, из-за чего не реагировал на попытки властей установить с ним контакт.

Американские власти подняли в небо истребители с целью преследования бизнес-джета Cessna Citation, нарушившего воздушное пространство Вашингтона и впоследствии разбившегося в штате Вирджиния, - пишет "Российская газета" со ссылкой на Reuters.

Уточняется, что самолет следовал на автопилоте и на предупреждения властей не реагировал, - передает издание со ссылкой на на неназванных должностных лиц. Попытки установить контакт с пилотом так же не увенчались успехом. Действия истребителей не были причиной крушения самолета Cessna Citation, - отмечается в публикации.

При этом подчеркивается, что связанный с этой ситуацией громкий хлопок, который некоторые жители Вашингтона и его окрестностей услышали примерно одновременно с крушением, был связан с инцидентом.

Официальных комментариев на этот счет пока не последовало.
16
#США #истребители

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
69
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

В Киргизии была сорвана попытка госпереворота
#Киргизия #госпереворот
В Киргизии была сорвана попытка госпереворота

сегодня, 12:13

В мире
Турция с 1 июля увеличит плату на 8,3% за проходы судов через Босфор и Дарданеллы
#Турция #Босфор
Турция с 1 июля увеличит плату на 8,3% за проходы судов через Босфор и Дарданеллы

сегодня, 10:44

В мире
Железнодорожная катастрофа в Индии: погибло 288 человек
Железнодорожная катастрофа в Индии: погибло 288 человек

вчера, 08:30

В мире
Диетолог: привычка пропускать завтрак может привести к бесплодию
#здоровье #завтрак #бесплодие
1
Диетолог: привычка пропускать завтрак может привести к бесплодию

30.05.2023 12:10

В мире
После запуска Китаем «Шэньчжоу-16» установлен новый рекорд по числу людей на орбите Земли
#космос #рекорд
После запуска Китаем «Шэньчжоу-16» установлен новый рекорд по числу людей на орбите Земли

30.05.2023 10:41

В мире
Сборку автомобилей «УАЗ Патриот» могут запустить в Африке
#УАЗ Патриот #Африка
Сборку автомобилей «УАЗ Патриот» могут запустить в Африке

29.05.2023 11:23

В мире