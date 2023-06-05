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Более 70 ракет было выпущено за утро по Новой Таволжанке в Белгородской области
По Таволжанке за 5 июня до 8:30 утра было выпущено более 70 прилетов из РСЗО "Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино.
"По Таволжанке за сегодня, до 8:30 утра, было <…> более 70 прилетов из РСЗО "Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино", - заявил он.
Приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на минувший четверг. Люди массово покидают город Шебекино и окрестности. Их размещают в ПВР в Белгороде.
Накануне в сторону Новой Таволжанки пытались проникнуть украинские диверсанты. Российские военные нанесли по ним артиллерийский удар, группа боевиков была рассеяна и отошла, - передает РИА Новости.