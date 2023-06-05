Более 70 ракет было выпущено за утро по Новой Таволжанке в Белгородской области

По Таволжанке за 5 июня до 8:30 утра было выпущено более 70 прилетов из РСЗО "Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино.





"По Таволжанке за сегодня, до 8:30 утра, было <…> более 70 прилетов из РСЗО "Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино", - заявил он.



Приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на минувший четверг. Люди массово покидают город Шебекино и окрестности. Их размещают в ПВР в Белгороде.



Накануне в сторону Новой Таволжанки пытались проникнуть украинские диверсанты. Российские военные нанесли по ним артиллерийский удар, группа боевиков была рассеяна и отошла, - передает

ВСУ выпустили более 70 ракет из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке в Белгородской области, - сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов на оперативном совещании."По Таволжанке за сегодня, до 8:30 утра, было <…> более 70 прилетов из РСЗО "Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино", - заявил он.Приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на минувший четверг. Люди массово покидают город Шебекино и окрестности. Их размещают в ПВР в Белгороде.Накануне в сторону Новой Таволжанки пытались проникнуть украинские диверсанты. Российские военные нанесли по ним артиллерийский удар, группа боевиков была рассеяна и отошла, - передает РИА Новости