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Более 70 ракет было выпущено за утро по Новой Таволжанке в Белгородской области

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#обстрел #Белгород

По Таволжанке за 5 июня до 8:30 утра было выпущено более 70 прилетов из РСЗО "Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино.

ВСУ выпустили более 70 ракет из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке в Белгородской области, - сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов на оперативном совещании.

"По Таволжанке за сегодня, до 8:30 утра, было <…> более 70 прилетов из РСЗО "Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино", - заявил он.

Приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на минувший четверг. Люди массово покидают город Шебекино и окрестности. Их размещают в ПВР в Белгороде.

Накануне в сторону Новой Таволжанки пытались проникнуть украинские диверсанты. Российские военные нанесли по ним артиллерийский удар, группа боевиков была рассеяна и отошла, - передает РИА Новости.
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#обстрел #Белгород

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