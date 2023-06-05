В районе Сокола поймали рыбака с сетью

Сеть рыбак пытался установить с весельной лодки.

Полицейские и государственные инспекторы Верхнедонского отдела рыбоохраны Азово-Черноморского ТУ Росрыболовства пресекли два нарушения природоохранного законодательства.Как сообщает Верхнедонской отдел рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства, на одного липчанина составили протокол по статье 8.39 КоАП РФ за передвижение на маломерном судне на водном объекте особо охраняемой территории государственного природоохранного зоологического заказника «Липецкий» в период покоя (он действует с 10 апреля по 10 июня).Ещё один протокол составили по статье 8.37 КоАП РФ: у мужчины было изъято запретное орудие лова – лесковая сеть, которую рыбак пытался установить с весельной лодки в районе Сокола. Лодка арестована, материалы дела будут рассмотрены и направлены в мировой суд.