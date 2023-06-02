В России

52 минуты назад

В России предложили ужесточить учет наследства при банкротстве

72
#наследство
В Госдуме предложили облегчить выявление наследства и начать полностью учитывать его при процедуре банкротства. Такая инициатива обсуждается с Банком России, рассказала «Известиям» депутат от Единой России Наталья Костенко.

Она объяснила: сейчас часть имущества иногда не выявляется при списании долгов, поэтому разрабатывается предложение, чтобы нотариусы передавали эти сведения управляющим по банкротству.

Это новая инициатива, ее нужно проработать, сообщил «Известиям» первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

В ряде кредитных организаций положительно оценили предложение. Наследственная масса не всегда формируется одновременно, отметил директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. В этом случае данные могут поступать к финансовому управляющему не в полном объеме, что приведет к завершению банкротства без учета всего имущества. Инициативу также поддержали в крымском РНКБ и банке «Зенит».

При процедурах несостоятельности граждане сами иногда могут не знать об имуществе, например, от дальних родственников, пояснил адвокат, старший юрист практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Антон Батурин. Или же они могут намеренно не вступать в наследство, чтобы переждать банкротство, а затем получить новые активы, подчеркнул эксперт.

72
#наследство

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
67
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Поставки российской минеральной продукции в ЕС упали на 74%

49 минут назад

В России
Венеролог объяснил рост заболеваемости сифилисом возвращением мигрантов
#здоровье #сифилис #мигранты
Венеролог объяснил рост заболеваемости сифилисом возвращением мигрантов

сегодня, 15:43

В России
В Белгородской области две женщины погибли в результате обстрела
#обстрел #Белгород
В Белгородской области две женщины погибли в результате обстрела

сегодня, 13:53

В России
Вице-спикер Госдумы Даванков предлагает отменить домашнее задание для школьников
#домашнее задание #школьники #домашка
Вице-спикер Госдумы Даванков предлагает отменить домашнее задание для школьников

сегодня, 12:55

В России
Минпромторг обсуждает вопрос ограничения параллельного импорта вычислительной техники
#параллельный импорт #вычислительная техника
Минпромторг обсуждает вопрос ограничения параллельного импорта вычислительной техники

сегодня, 12:04

В России
Рядом с Курском системой ПВО было сбито несколько украинских беспилотников
#атака беспилотника #Курск
Рядом с Курском системой ПВО было сбито несколько украинских беспилотников

сегодня, 11:17

В России