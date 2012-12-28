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59 минут назад
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Цены на бензин остановились в Липецкой области

В последнюю неделю апреля стоимость бензина в целом осталась без изменений, чуть подросли цены на дизельное топливо, сообщает Липецкстат. 

Цены на бензин остановились в Липецкой области в последнюю полную неделю апреля, из четырех наблюдаемых видов топлива подорожало на 0,2% только дизтопливо. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 22 по 28 апреля.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю осталась прежней — 59,30 рубля за литр. Не изменились цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 — их стоимость зафиксирована на уровне 56,03 рубля, 61,03 рубля и 86,25 рубля соответственно. Дизельное топливо подорожало за отчетную неделю на 0,2%, до 66,99 рубля (на 21 апреля — 66,85 рубля).

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цены
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Р
2 минуты назад
Куда не плюнь одни успехи несменяемых.
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Липчанин
6 минут назад
Что значит остановились? 2 дня назад на Газпроме заправлялся по 61-80, а вчера по 62-20 уже. Со вчерашнего дня остановились?
Ответить
Ого!
45 минут назад
Цены остановились, А по телевизору говорят что инфляция 10 %
Ответить
Ага!
25 минут назад
Значит, теперь инфляция будет 4%.
Ответить
Иваныч
48 минут назад
Цены остановились, но надолго ли?
Ответить
70+
48 минут назад
Цены на топливо не повышаются, но почти каждый день их рост останавливается.
Ответить
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