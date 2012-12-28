В последнюю неделю апреля стоимость бензина в целом осталась без изменений, чуть подросли цены на дизельное топливо, сообщает Липецкстат.

Цены на бензин остановились в Липецкой области в последнюю полную неделю апреля, из четырех наблюдаемых видов топлива подорожало на 0,2% только дизтопливо. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 22 по 28 апреля.Цена на бензин в целом за последнюю неделю осталась прежней — 59,30 рубля за литр. Не изменились цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 — их стоимость зафиксирована на уровне 56,03 рубля, 61,03 рубля и 86,25 рубля соответственно. Дизельное топливо подорожало за отчетную неделю на 0,2%, до 66,99 рубля (на 21 апреля — 66,85 рубля).