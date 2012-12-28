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Экономика
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59 минут назад
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Цены на бензин остановились в Липецкой области
В последнюю неделю апреля стоимость бензина в целом осталась без изменений, чуть подросли цены на дизельное топливо, сообщает Липецкстат.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю осталась прежней — 59,30 рубля за литр. Не изменились цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 — их стоимость зафиксирована на уровне 56,03 рубля, 61,03 рубля и 86,25 рубля соответственно. Дизельное топливо подорожало за отчетную неделю на 0,2%, до 66,99 рубля (на 21 апреля — 66,85 рубля).
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