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В Белгородской области две женщины погибли в результате обстрела
Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. ВСУ обстреляли участок дороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа: две женщины, которые ехали в одном автомобиле, погибли на месте.
"Есть погибшие. ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго - осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.
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Из ствольной артиллерии было выпущено 11 снарядов по селу Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбиты стекла, повреждены центральный газопровод и линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте, - заявил глава региона.
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Он также отметил, что в результате обстрела хутора Леоновка Валуйского округа пострадавших нет, есть повреждения фасада зернохранилища сельскохозяйственного предприятия.
Гладков добавил, что продолжается эвакуация детей из приграничных сел, из Шебекинского округа в соседние и не очень соседние регионы. Например, сегодня около ста человек - семьи - едут в Липецкую область по приглашению Игоря Артамонова, губернатора Липецкой области, - отметил глава Белгородской области.