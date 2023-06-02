Общество

сегодня, 12:12

В благоустроенном шесть лет назад парке расползлась плитка

6 975
#набережная #благоустройство
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В благоустроенном шесть лет назад парке расползлась плитка

Решение о том, что с ней делать, будет принято только через два года.

Жители Чаплыгина публикуют в соцсетях видео из городского Нижнего парка. На его набережной части расползлась и пошла волнами тротуарная плитка. Набережную благоустроили в 2017 году. Тогда о ней говорили, как об объекте, который привлечет в Чаплыгин туристов.

В пресс-службе администрации Чаплыгинского района GOROD48 сообщили, что к разрушению плиточного покрытия могло привести состояние грунта под ним.

 — Проводится экспертиза движения грунтовых вод. Она продлится два года. Специалисты будут следить за подъемом воды в разное время года. После этого будет принято решение о том, что дальше делать с набережной, — рассказали в администрации района.

6 975
#набережная #благоустройство
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Комментарии (6)

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Однако

13 минут назад
Ничего удивительного - мы уже который год наблюдаем результаты облезающего ремонта на Комсомольском пруду. И ничего по этому поводу не предпринимается. Вернее ждем очередного распила бюджета на ремонт в том же самом месте.
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Юлич

47 минут назад
Когда их посодююют?
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Юлич

51 минуту назад
Когда их посодююют?
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Koммунист

54 минуты назад
Как пить дать., Вы тоже так думаете?
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Как пить дать.

сегодня, 12:41
Это кроты норки рыли к воде, но ошиблись чудок.
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Арканов

сегодня, 12:27
Будни страны "тяп-ляп".
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