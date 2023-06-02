Общество
сегодня, 12:12
В благоустроенном шесть лет назад парке расползлась плитка
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Решение о том, что с ней делать, будет принято только через два года.
Жители Чаплыгина публикуют в соцсетях видео из городского Нижнего парка. На его набережной части расползлась и пошла волнами тротуарная плитка. Набережную благоустроили в 2017 году. Тогда о ней говорили, как об объекте, который привлечет в Чаплыгин туристов.
В пресс-службе администрации Чаплыгинского района GOROD48 сообщили, что к разрушению плиточного покрытия могло привести состояние грунта под ним.
— Проводится экспертиза движения грунтовых вод. Она продлится два года. Специалисты будут следить за подъемом воды в разное время года. После этого будет принято решение о том, что дальше делать с набережной, — рассказали в администрации района.
В пресс-службе администрации Чаплыгинского района GOROD48 сообщили, что к разрушению плиточного покрытия могло привести состояние грунта под ним.
— Проводится экспертиза движения грунтовых вод. Она продлится два года. Специалисты будут следить за подъемом воды в разное время года. После этого будет принято решение о том, что дальше делать с набережной, — рассказали в администрации района.
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Однако
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