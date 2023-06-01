Происшествия

сегодня, 14:59

Грязинец украл у матери телевизор

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#кража
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Грязинец украл у матери телевизор

Ближайшие два года он проведёт в колонии.

Грязинский городской суд вынес приговор ранее судимому мужчине за кражу у матери телевизора.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина в конце сентября 2021 года условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, но уже в декабре того же года снова пошёл на преступление.

Находясь у себя дома, он воспользовался отсутствием матери и украл у неё новый телевизор в комплекте с пультом.

Причинённый женщине ущерб составил 11 480 рублей. Мать заявила о краже в полицию.

В суде мужчина вину не признал. Тем не менее, его приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
2 372
#кража
1

Комментарии (2)

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Житель

31 минуту назад
Телевизор , пережиток !
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Николай

34 минуты назад
Новости человек хотел посмотреть. Скабееву послушать. А его на два года..
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