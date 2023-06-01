Грязинец украл у матери телевизор

Ближайшие два года он проведёт в колонии.

Грязинский городской суд вынес приговор ранее судимому мужчине за кражу у матери телевизора.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина в конце сентября 2021 года условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, но уже в декабре того же года снова пошёл на преступление.



Находясь у себя дома, он воспользовался отсутствием матери и украл у неё новый телевизор в комплекте с пультом.



Причинённый женщине ущерб составил 11 480 рублей. Мать заявила о краже в полицию.



В суде мужчина вину не признал. Тем не менее, его приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.