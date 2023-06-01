Улица имени Николая Усика и медаль Александра Клокова

В горсовете отметили двух Почетных граждан Липецка.

На сессии Липецкого горсовета сегодня увековечили память бывшего заместителя председателя областного суда Николая Усика путем присвоения его имени одной из новых улиц в районе Опытной станции.



Николай Усик умер в 2010 году. Он — ветеран Великой Отечественной войны, участник сражений на Курской дуге, освободитель Румынии, Венгрии, Чехословакии. В 1995-м Совет судей России включил его в сотню лучших судей страны. В 1996 году Николай Усик стал Почетным гражданином Липецка.



Также на сессии приняли решение о награждении другого Почетного гражданина Липецка Александра Клокова памятной медалью Митрофана Клюева.



Александр Клоков — известный краевед, один из создателей и бессменный председатель областного краеведческого общества с 1989 года. Под его руководством велись работы на многих памятниках архитектуры Липецкой области, в 1991 году им отреставрирована Древне-Успенская церковь, организовано возвращение верующим Христорождественского собора. Краевед — автор многочисленных научно-популярных книг и статей по истории и культуре Липецкого края.