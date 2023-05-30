Общество
сегодня, 16:50
Федерацию профсоюзов области возглавила Лариса Кудаева
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За ее кандидатуру единогласно высказались делегаты внеочередной конференции областной федерации профсоюзов.
На XXVI внеочередная конференции Федерации профсоюзов Липецкой области избран новый руководитель организации. Им, как сообщает в своем Telegram-канале начальник регионального управления внутренней политики Любовь Фролова, стала Лариса Кудаева, ранее возглавлявшая профсоюз АО «Газпром газораспределение Липецк».
За кандидатуру нового председателя делегаты конференции проголосовали единогласно.
Напомним, возглавлявший федерацию 27 лет Анатолий Жидких покинул пост в апреле этого года.
Федерация профсоюзов Липецкой области объединяет 16 членских организаций, в состав которых входит 1037 первичных и объединенных профсоюзных организаций с общей численностью почти 120 тысяч человек.
За кандидатуру нового председателя делегаты конференции проголосовали единогласно.
Напомним, возглавлявший федерацию 27 лет Анатолий Жидких покинул пост в апреле этого года.
Федерация профсоюзов Липецкой области объединяет 16 членских организаций, в состав которых входит 1037 первичных и объединенных профсоюзных организаций с общей численностью почти 120 тысяч человек.
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