Общество

сегодня, 15:52

Федерацию профсоюзов Липецкой области может возглавить представитель «Газпрома»

4 449
#ФНПР #выборы
1
Федерацию профсоюзов Липецкой области может возглавить представитель «Газпрома»

На место руководителя ФНПР Липецкой области прочат Ларису Кудаеву

30 мая в Федерации независимых профсоюзов Липецкой области пройдет отчетно-выборная конференция, на которой выберут нового руководителя организации. В профсоюзных кулуарах главным претендентом на освободившийся пост называют председателя первичной организации «Газпром Газораспределение Липецк Профсоюз» Ларису Кудаеву. Якобы ее кандидатура согласована во всех вышестоящих профсоюзных ведомствах.

Пост руководителя областной Федерации профсоюзов стал вакантным после  ухода с этой должности 77-летнего Анатолия Жидких. Федерацию он возглавлял 27 лет — с 1996 года.
4 449
#ФНПР #выборы
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Антисоветчик

5 минут назад
Профсоюзы очень хорошая организация. Я в свое время написал заявление в бухгалтерию родного предприятия, что не надо никуда перечислять мои средства, и теперь имею четыре пенные пятницы в месяц. Что составляет ровно 1% от моей зарплаты
ответить

Депутат

21 минуту назад
в последнее время Липецк стал городом не только металлургов, но и лавочников, может из торгашей кого в ФНПР Липецкой области? По принципу большинства, Газпром по количеству явно проигрывает
ответить

Пессимист

29 минут назад
На место руководителя ФНПР Липецкой области руководителя какой-то ПЕРВИЧНОЙ организации? Согласовано в верхах? Не устраивайте цирк, раньше профорга ВЫБИРАЛИ, это организация на добровольных началах
ответить

Капут

52 минуты назад
Профсоюзам.
ответить
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
13
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
Бизнес

Еще в рубрике

Дептранс взял паузу до конца мая на решение вопроса безлимитной работы садоводческих маршрутов
#транспорт
2
Дептранс взял паузу до конца мая на решение вопроса безлимитной работы садоводческих маршрутов

46 минут назад

Общество
«Две недели уже вода течет!»
#порыв трубы #отключение воды
5
«Две недели уже вода течет!»

сегодня, 15:27

Общество
Участница Великой Отечественной войны отпраздновала 101-летие
#долгожители
5
Участница Великой Отечественной войны отпраздновала 101-летие

сегодня, 15:15

Общество
Липецкие профсоюзы снова остались без праздничного шествия
#Первомай
13
Липецкие профсоюзы снова остались без праздничного шествия

сегодня, 15:11

Общество
Евгения Уваркина: «136 раскопок — на нашем контроле. 60% из них не устранены вовремя»
#дороги #благоустройство
3
Евгения Уваркина: «136 раскопок — на нашем контроле. 60% из них не устранены вовремя»

сегодня, 15:00

Общество
В Липецке появятся официальные выездные регистрации браков
#ЗАГС #свадьба
3
В Липецке появятся официальные выездные регистрации браков

сегодня, 14:54

Общество