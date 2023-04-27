Общество
сегодня, 15:52
Федерацию профсоюзов Липецкой области может возглавить представитель «Газпрома»
На место руководителя ФНПР Липецкой области прочат Ларису Кудаеву
30 мая в Федерации независимых профсоюзов Липецкой области пройдет отчетно-выборная конференция, на которой выберут нового руководителя организации. В профсоюзных кулуарах главным претендентом на освободившийся пост называют председателя первичной организации «Газпром Газораспределение Липецк Профсоюз» Ларису Кудаеву. Якобы ее кандидатура согласована во всех вышестоящих профсоюзных ведомствах.
Пост руководителя областной Федерации профсоюзов стал вакантным после ухода с этой должности 77-летнего Анатолия Жидких. Федерацию он возглавлял 27 лет — с 1996 года.
Пост руководителя областной Федерации профсоюзов стал вакантным после ухода с этой должности 77-летнего Анатолия Жидких. Федерацию он возглавлял 27 лет — с 1996 года.
Антисоветчик
Депутат
Пессимист
Капут