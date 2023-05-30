Липчанин испугался лишения водительских прав и заплатил 250 000 рублей долга по алиментам

Мужчина не выплачивал средства на содержание сына.

Житель Липецка выплатил долг в 250 000 рублей по алиментам на содержание сына, после угрозы ограничительных мер.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, на приёме у судебного пристава алиментщику разъяснили, что на него будет составлен протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», а также вынесено постановление о временном ограничении права управления транспортными средствами.

«Чтобы не лишиться водительских права, должник в кратчайшие сроки полностью погасил задолженность по алиментам», — сообщили в управлении службы судебных приставов.