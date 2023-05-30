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Стиральная машина горела в липецкой пятиэтажке

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#пожар
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Стиральная машина горела в липецкой пятиэтажке

Пожар вспыхнул на улице Коммунистической.

29 мая пожарные подразделения Главного управления МЧС по региону тушили шесть возгораний. Одно из них произошло в квартире пятиэтажного дома №21 по улице Коммунистической.  Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, огонь повредил стиральную машину на площади в один квадратный метр. 

Вечером пять пожарных расчетов прибыли на улицу Прудную, 2 в Сырском Руднике, оказалось, что причиной вызова стало подгорание пищи. 

Дважды пожарным пришлось тушить мусор на открытой площади: в Чаплыгине на улице Тюленина, 7 и в деревне Анненка Долгоруковского района. А в липецком СНТ «Заря» горела сухая трава — площадь пожара составила 0,1 гектара. 

Уже ночью в Ельце на улице Задонской, 32 загорелся мусорный контейнер. Его тушили одно отделение пожарных.


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#пожар
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