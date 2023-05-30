Стиральная машина горела в липецкой пятиэтажке

Пожар вспыхнул на улице Коммунистической.

29 мая пожарные подразделения Главного управления МЧС по региону тушили шесть возгораний. Одно из них произошло в квартире пятиэтажного дома №21 по улице Коммунистической. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, огонь повредил стиральную машину на площади в один квадратный метр.



Вечером пять пожарных расчетов прибыли на улицу Прудную, 2 в Сырском Руднике, оказалось, что причиной вызова стало подгорание пищи.



Дважды пожарным пришлось тушить мусор на открытой площади: в Чаплыгине на улице Тюленина, 7 и в деревне Анненка Долгоруковского района. А в липецком СНТ «Заря» горела сухая трава — площадь пожара составила 0,1 гектара.



Уже ночью в Ельце на улице Задонской, 32 загорелся мусорный контейнер. Его тушили одно отделение пожарных.





