Происшествия
сегодня, 08:59
Стиральная машина горела в липецкой пятиэтажке
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Пожар вспыхнул на улице Коммунистической.
29 мая пожарные подразделения Главного управления МЧС по региону тушили шесть возгораний. Одно из них произошло в квартире пятиэтажного дома №21 по улице Коммунистической. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, огонь повредил стиральную машину на площади в один квадратный метр.
Вечером пять пожарных расчетов прибыли на улицу Прудную, 2 в Сырском Руднике, оказалось, что причиной вызова стало подгорание пищи.
Дважды пожарным пришлось тушить мусор на открытой площади: в Чаплыгине на улице Тюленина, 7 и в деревне Анненка Долгоруковского района. А в липецком СНТ «Заря» горела сухая трава — площадь пожара составила 0,1 гектара.
Уже ночью в Ельце на улице Задонской, 32 загорелся мусорный контейнер. Его тушили одно отделение пожарных.
Вечером пять пожарных расчетов прибыли на улицу Прудную, 2 в Сырском Руднике, оказалось, что причиной вызова стало подгорание пищи.
Дважды пожарным пришлось тушить мусор на открытой площади: в Чаплыгине на улице Тюленина, 7 и в деревне Анненка Долгоруковского района. А в липецком СНТ «Заря» горела сухая трава — площадь пожара составила 0,1 гектара.
Уже ночью в Ельце на улице Задонской, 32 загорелся мусорный контейнер. Его тушили одно отделение пожарных.
1037