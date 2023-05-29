Сегодня в Липецке: космические долги за свет, работа для подростков и липчане не боятся увольнения

Рассказываем самое главное про первый рабочий день недели.

Сухо и не жарко

Температура воздуха в Липецке сегодня составит от 21 до 23 градусов тепла. Дождей не обещают, день пройдёт без осадков.







Отключение воды

Холодную воду сегодня отключат в нескольких районах Липецка с 10:00 до 20:00. Столкнутся с неудобствами жители улиц Водопьянова, 37, 39, 41; Смургиса, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Стаханова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24.







В это же время пересохнут краны в частном секторе района Коровино на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской. Аналогичные сложности возникнут и у жителей частного дома на улице Макаренко.

Придётся пережить отключение холодной воды и жителям Матырского. Воду отключат на улицах Дубовой, 3/2, 13а, 50, 180; Моршанской, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а; Саратовской, вл. 3, вл. 3/4; Физкультурной, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Отключения света

С 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак дома на улицах Космонавтов, 35а, 35/1; Л. Толстого, 7, 9, 23, 23а; Полетаева, 15, 44а, 66а, 68а; Тюленина, 3, 11, 12, 13, а также в переулке Витебском, 9; переулке Данковском.







В эти же часы в Подгорном обесточат улицу Крайнюю и дома на улице Подгоренской, 4, 59.

Пробки

На проспекте Победы, кольцевой Воронежского шоссе, улице Московской первые заторы сегодня образовались уже в половине шестого утра – пока на электронной карте они помечены желтым цветом, но, как говорится, то ли ещё будет. Чтобы не начинать рабочую неделю с опоздания, советуем перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Пара минут на изучение поможет сэкономить уйму времени в пути.









Урок рисования (12+) Культурная жизнь Липецка сегодня обещает быть не очень насыщенной. Но в понедельник, например, можно повысить свое мастерство в рисовании.



В Областном центре культуры, народного творчества и кино в 17:00 пройдёт мастер-класс по живописи «Русская провинция». За полтора часа желающие под руководством преподавателя народной студии изобразительного искусства ОЦКНТ Александра Леликова освоят увлекательную живописную технику. Каждый постигнет секреты смешения красок, технику заливки, тайны передачи света, воздуха и атмосферы, научится строить объем с помощью светотени и выстраивать композицию. Все откроют в себе талант живописца, напишут свой шедевр и унесут с собой. «Мастер и Маргарита» в … Доме музыки (12+) В липецком Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) не только поют и играют на инструментах. Например, здесь можно посетить выставку из 9 офортов, посвященных бессмертному роману М.Булгакова «Мастер и Маргарита».



Офорт – это разновидность печатной графики, известная уже несколько столетий. Оттиски гравюр сначала делаются на металле, а затем их переносят на бумагу. Авторы произведений «Г. А. В. Траугот» - творческое содружество отца Георгия Николаевича и сыновей Александра (род. в 1931 г) и Валерия (1936-2009) Трауготов, известных живописцев, скульпторов и мастеров книжной графики. Выставка продлится до 17 июня, вход свободный. Липчане задолжали за свет более миллиарда рублей Грозную статистику опубликовали поставщики электроэнергии – ЛЭСК и «Новитэн». Речь в ней идёт только о должниках из числа юридических лиц.



Крупные долги (свыше 50 тысяч рублей) накопили 385 организаций на общую сумму более миллиарда рублей. Как сообщили энергетики, в этом году объекты 50 предприятий были отключены от энергоснабжения. В отношении 23 организаций инициирована процедура банкротства, из них семь - управляющие компании. Летний труд несовершеннолетних 3 620 детей и подростков в 2022 году успели потрудится на различных предприятиях Липецка во время летних каникул. Как уверяют в администрации города, сейчас число желающих подработать выросло. По законодательству несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут быть заняты легким трудом. Например, не допускается трудоустройство в ночные заведения, участие в подземных работах, обходах квартир. Продолжительность рабочей недели для несовершеннолетних работников должна быть не более: - 24 часов - для работников, не достигших возраста 16 лет; - 35 часов - для работников в возрасте от 16 до 18 лет.



Зарплата молодым людям начисляется за фактически отработанное время, при этом ее размер должен быть не ниже уровня минимального размера оплаты труда. Несовершеннолетним, которые трудоустроились при помощи Центра занятости и работают по срочному трудовому договору, выплачивают материальную поддержку – до 2 250 рублей в месяц, размер зависит от отработанных часов. С полным перечнем работ и профессий школьники и их родители могут ознакомиться в Центре занятости по адресу: ул. Доватора, 12, 4 этаж, тел: (4742) 47-97-37. Работающие липчане ничего не боятся И ещё о работе, на этот раз – для взрослых. По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в наши экономически не спокойные времена липчане перестали держаться за рабочие места, а напортив, всё меньше боятся увольнения.



Самый распространенный страх у работника – увольнение и потеря источника дохода. Но его назвал лишь каждый девятый опрошенный липчанин (11%). На втором месте — опасения по поводу задержки или невыплаты зарплаты (7%); на третьем-четвё1ртом - страх не оправдать ожиданий и боязнь руководства (по 6%). Работающие также боятся недооцененности, нестабильности и банкротства компании (по 3%). В число распространенных джоб-фобий липчан вошли также боязнь коллектива, опасения потерять здоровье на работе, страх переработок, невостребованности, выгорания и слишком долгой деятельности на одном месте (по 1%). У 6 из 10 опрошенных нет никаких страхов, связанных с работой (57%). Об отсутствии джоб-фобий чуть чаще сообщают мужчины, а о страхе потерять работу и не справиться с задачами — женщины. Дорогие липчане! В тяжёлый день понедельник мы пытаемся уйти с головой в работу, но не у всех это получается с первого раза. Однако несмотря на вашу загруженность, не забывайте находить время и для чтения новостей – в наше время нужно держать ушки на макушке. Чаще заходите на GOROD48, с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. До новых встреч в течение дня!



