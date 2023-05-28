День пограничника – фоторепортаж

Праздник будет продолжаться до окончания пограничных суток в 20:00.

Как мы уже сообщали, основные торжества «зелёных фуражек» прошли на площади Героев.

Там офицеров, сержантов, ветеранов пограничной службы поздравили и.о. главы администрации Липецка Анна Шамаева, председатель липецкого городского Совета Евгения Фрай, председатель липецкого городского Совета ветеранов Виктор Долгих, председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство»полковник Валентин Сонин.



Анна Шамаева

Евгения Фрай

Валентин Сонин



Губернатор Игорь Артамонов, сам когда-то охранявший границу с Финляндией, поздравление сослуживцам разместил у себя в Telegram-канале.

- Для тех, кто служил, это один из самых больших праздников в году, - отметил глава региона, - Наша служба востребована и сейчас. Примите искренние поздравления с праздником!







Ветераны погранвойск прошли маршем от площади Героев до сквера Пограничников, что рядом с площадью Петра Великого. Там они возложили цветы и венки к памятнику пограничникам, после чего каждый продолжил праздник в своём кругу.

Праздновать начали ещё вчера. Пограничные сутки начинаются не в полночь, а в 20:00. Вчера стражи нерушимых границ побывали на концерте в районе Центрального пляжа, формально День пограничника продлится до 20:00 сегодняшнего дня.





