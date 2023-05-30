28.05.2023 10:00
На площади Героев начался митинг в честь Дня пограничника
Офицеры, ветераны и люди, прошедшие службу в погранвойсках, собрались на площади Героев в Липецке. «Зелёные береты» Сегодня отмечают профессиональный праздник.
Пограничники проведут вспоминают павших при охране государственной границы, после возложения к Вечному огню цветов пройдут маршем по улицам города.
Во время шествия часть улиц в центре Липецка перекроют и вблизи них ограничат продажу алкоголя.
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