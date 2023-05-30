Общество

28.05.2023 10:00

На площади Героев начался митинг в честь Дня пограничника

32 3255
#День пограничника
8
На площади Героев начался митинг в честь Дня пограничника

Офицеры, ветераны и люди, прошедшие службу в погранвойсках, собрались на площади Героев в Липецке. «Зелёные береты» Сегодня отмечают профессиональный праздник.

На площадь пришли примерно 300 бывших военных.

6472f9b85c012_jRzI75Hflb4.jpg

6472f9b86cdba_sdx6MFg504Q.jpg

Пограничники проведут вспоминают павших при охране государственной границы, после возложения к Вечному огню цветов пройдут маршем по улицам города.


Загрузка плеера


Во время шествия часть улиц в центре Липецка перекроют и вблизи них ограничат продажу алкоголя.

32 3255
#День пограничника
8

Комментарии (32)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Как всегда

28.05.2023 22:59
Анастасия, что бы было все хорошо, и не было плохо.
ответить

селянин

28.05.2023 22:56
Сержант, А смысл?
ответить

Сержант

28.05.2023 21:11
.Хоть Кто-нибудь сказал про рост ЖКХ, электроэнергии, бензина, газа
ответить

Вадим

28.05.2023 20:32
Молодцы всех с праздником!!!
ответить

Анастасия

28.05.2023 18:29
Киновед, А что хотели то ?
ответить

Киновед

28.05.2023 16:52
Анастасия, митинг давно закончился, "...так уже не спешите" (к/ф "Ликвидация"), уже ничего не хотят.
ответить

Анастасия

28.05.2023 16:33
А по какому поводу митинг? Что хотят то митингующие ?
ответить

Любитель

28.05.2023 16:21
А почему митинг а не встреча военнослужащий?
ответить

Ну

28.05.2023 13:59
Сергей, береты пограничники тоже носят.
ответить

Виталий

28.05.2023 13:42
Праздник удался на славу прошло всё великолепно
ответить
Еще комментарии
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
57
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

В Липецке сэкономили на ремонте дорог
#ремонт дорог
6
В Липецке сэкономили на ремонте дорог

сегодня, 09:30

Общество
Сегодня в Липецке: штрафы из-за любимой собаки и стоит ли грозить начальству увольнением
#Сегодня в Липецке
25
Сегодня в Липецке: штрафы из-за любимой собаки и стоит ли грозить начальству увольнением

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: беседка для молодоженов, согласны ли горожане платить за парковки и будущее набере...
#вечЁрка #беседка #парковки
7
Липецкая вечЁрка: беседка для молодоженов, согласны ли горожане платить за парковки и будущее набере...

вчера, 20:23

Общество
В Матырском отключат холодную воду
#отключения
В Матырском отключат холодную воду

вчера, 17:31

Общество
На улице Гагарина — сразу две большие стройки
#строительство #сети
8
На улице Гагарина — сразу две большие стройки

вчера, 17:04

Общество
Алексея Кащеева назначили и.о. руководителя Госжилинспекции Липецкой области
#ГЖИ #правительство области #кадры
31
Алексея Кащеева назначили и.о. руководителя Госжилинспекции Липецкой области

вчера, 16:00

Общество