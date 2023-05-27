«УАЗ Патриот» перевернулся на мокрой грунтовой дороге, водитель погиб

В аварии есть и ещё один пострадавший

Полицейские изучают обстоятельства смертельного ДТП в Становлянском районе.

Авария случилась на автодороге Толстая Дубрава – Сименок. Асфальта здесь не было отродясь, села соединяет грунтовая дорога, но сейчас из-за погодных условий она намокла, местами превратившись в грязь.

Двигавшийся в сторону Толстой Дубравы автомобиль «УАЗ Патриот» проехал лишь один километр, после чего заскользил по жиже и перевернулся. Выражаясь языком протокола, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства».

Сидевший за рулём уазика мужчина 1968 г.р. скончался на месте. Кроме того в ДТП пострадал пассажир 1993 г.р., ему потребовалась медицинская помощь.





