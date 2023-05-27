Происшествия

сегодня, 18:04

«УАЗ Патриот» перевернулся на мокрой грунтовой дороге, водитель погиб

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#ДТП #авария #сельские дороги
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«УАЗ Патриот» перевернулся на мокрой грунтовой дороге, водитель погиб

В аварии есть и ещё один пострадавший

Полицейские изучают обстоятельства смертельного ДТП в Становлянском районе.

Авария случилась на автодороге Толстая Дубрава – Сименок. Асфальта здесь не было отродясь, села соединяет грунтовая дорога, но сейчас из-за погодных условий она намокла, местами превратившись в грязь.

Двигавшийся в сторону Толстой Дубравы автомобиль «УАЗ Патриот» проехал лишь один километр, после чего заскользил по жиже и перевернулся. Выражаясь языком протокола, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства».

Сидевший за рулём уазика мужчина 1968 г.р. скончался на месте. Кроме того в ДТП пострадал пассажир 1993 г.р., ему потребовалась медицинская помощь.

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#ДТП #авария #сельские дороги
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Комментарии (5)

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УАЗ

10 минут назад
опасная в этом плане машина. Короткая и высокая, перевернуться-раз плюнуть. Сам однажды крутился волчком на служебном 469-м на асфальте, не знаю, как удержал. Спасло, что встречного не было.
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Липчанин

23 минуты назад
Национальный проект "Безопасные качественные дороги" в действие
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Как будто

50 минут назад
скорая помощь стоит на асфальте...
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Российский автопром

53 минуты назад
Синергия безопасного и качественного автмобиля а так же безопасных и качественных дорог
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Правда

сегодня, 18:23
А грязи на колёсах нет!
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