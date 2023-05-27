Зоозащитники и росгвардейцы спасли пса

Сотрудник Росгвардии обнаружил в открытом люке пса и позвал на помощь зоозащитников

В пятницу в приют для бездомных животных «Счастливый берег» позвонили росгвардейцы и сообщили, что один из сотрудников обнаружил в открытом люке на улице Базарной, 3А, пса.



«Наш сотрудник Александр совместно с Росгвардейцами достали беднягу! На собаке был ошейник и жетон (на жетоне написано «нос» и изображена собака). Красавец уехал к нам в приют!», говорится в сообщении зоозащитников.



Зоозащитники просят хозяев собаки обратиться к ним в приют.







