Происшествия

сегодня, 14:46

Зоозащитники и росгвардейцы спасли пса

3 571
#собака #спасение
1
Зоозащитники и росгвардейцы спасли пса

Сотрудник Росгвардии обнаружил в открытом люке пса и позвал на помощь зоозащитников

В пятницу в приют для бездомных животных «Счастливый берег» позвонили росгвардейцы и сообщили, что один из сотрудников обнаружил в открытом люке на улице Базарной, 3А, пса.

«Наш сотрудник Александр совместно с Росгвардейцами достали беднягу! На собаке был ошейник и жетон (на жетоне написано «нос» и изображена собака). Красавец уехал к нам в приют!», говорится в сообщении зоозащитников.

Зоозащитники просят хозяев собаки обратиться к ним в приют.



3 571
#собака #спасение
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

молодцы

49 минут назад
Пожалуйста , голубчик ,не лижись,Пойми со мной хоть самое простое Ведь ты не знаешь ,что такое жизнь.не знаешь ты ,что жить на свете стоит.С.Есенин.
ответить

бабка

сегодня, 15:15
Хорошо,что собачуля никого не покусала.
ответить

Лиза

сегодня, 15:10
Спасибо неравнодушным людям за помощь собачуле!
ответить
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
56
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Результативная контратака: липчанин сам нагрел мошенников на 701 тысячу рублей
#Покушение на мошенничество
26
Результативная контратака: липчанин сам нагрел мошенников на 701 тысячу рублей

сегодня, 10:38

Происшествия
В микрорайоне «Европейском» подростку брызнули в лицо из газового баллончика
#нападение #газовый баллончик
В микрорайоне «Европейском» подростку брызнули в лицо из газового баллончика

сегодня, 09:28

Происшествия
В Добром изъяли 1250 бутылок немаркированного алкоголя
#алкоголь #торговля #спиртное
7
В Добром изъяли 1250 бутылок немаркированного алкоголя

вчера, 17:17

Происшествия
Ельчанина осудили за серию мелких хищений из «Пятёрочек»
#мелкое хищение
1
Ельчанина осудили за серию мелких хищений из «Пятёрочек»

вчера, 16:57

Происшествия
У липецкого пивбара стреляли
#стрельба #конфликт
6
У липецкого пивбара стреляли

вчера, 16:27

Происшествия
Помощницу пенсионерки обвиняют в краже у неё 52 000 рублей
#кража
3
Помощницу пенсионерки обвиняют в краже у неё 52 000 рублей

вчера, 15:28

Происшествия