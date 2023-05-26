Мужчина вымогал с подростка деньги в сообщениях «ВКонтакте»

Вымогателя приговорили к году ограничения свободы.

Правобережный суд Липецка вынес приговор 26-летнему уроженцу республики Азербайджан по части 1 статьи 163 УК РФ за вымогательство денег у несовершеннолетнего под угрозой применения насилия. Эта история длилась с 31 августа по 11 сентября прошлого года.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 31 августа в 22:29 мужчина написал «ВКонтакте» подростку и под угрозой применения насилия стал вымогать у него 20 000 рублей.



Подросток испугался и попросил своего знакомого с его карты перевести вымогателю 5 000 рублей.



1 сентября переписка продолжилась и мужчина снова потребовал деньги — тот перевёл ещё 1 000 рублей.



4 сентября мужчина снова написал подростку в сообщении «ВКонтакте» угрозы, и парень перевёл сначала 1800 рублей, а потом ещё 1 000 рублей.



А 10 и 11 сентября мужчина звонил по телефону матери подростка и снова высказывал угрозы, требуя перечисления денег от несовершеннолетнего. Но ни мать, ни подросток больше денег переводить не стали. Всего мужчину успел получить 8 800 рублей.



В суде мужчина полностью признал вину, от показаний отказался. Но в ходе следствия он успел рассказать, что знает подростка давно, но отношения они не поддерживают. Мужчина просто время от времени видит его в своём микрорайоне.



Мужчина уверял, что 29 августа случайно встретил подростка в магазине на улице Зегеля и вспомнил, что давал ему денег в займы, а тот не вернул. Какую сумму мужчина занимал — он не вспомнил, и почему-то решил потребовать с парня 20 000 рублей.



Он подошёл в магазине к мальчику и спросил, как его можно найти в «ВКонтакте» и тот ответил. А 31 августа мужчине потребовались деньги и он решил взять их у подростка. В том, что мальчик испугается и выложит деньги, подсудимый не сомневался. Так и получилось.



Хотя сам подросток даже не понял, за что он должен деньги. Со слов самого подростка, мужчина написал, что якобы мальчик сообщил каким-то людям с ЛТЗ неправдивые сведения о мужчине, и теперь те требуют с мужчины 20 000 рублей, а мужчина, соответственно, с подростка.



А дальше подростку угрожали, что если он не переведёт деньги, то ему будет только хуже и он попадёт в больницу. Мальчик несколько раз переводил деньги, а потом о ситуации узнала мать.



С заявлением в полицию семья обратилась не сразу, так как мать болела. Но уже 19 сентября к вымогателю домой приехали полицейские и тот написал явку с повинной.



В результате суд признал мужчину виновным в вымогательстве и назначил год ограничения свободы. Теперь ему нельзя выезжать за пределы Липецка, выходить из дома с 22:00 до 06:00, нельзя изменять место жительства без согласия специализированного органа.