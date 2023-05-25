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Детсад, школы, новые дома взамен аварийного жилья: Игорь Артамонов осмотрел знаковые стройки Липецка
По итогам инспекции губернатор сделал неожиданное резюме: он призвал подчиненных не бояться дефицита бюджета, поскольку все траты на возведение социальных объектов окупятся сторицей.
— На областном Совете у нас была дискуссия о том, на что правильнее направлять средства бюджета. Вы увидели своими глазами, куда мы направляем средства инфраструктурного бюджетного кредита*, федеральные средства и средства региональные. Можно, конечно, экономить, не участвовать в федеральный программах, но тогда липчане не увидят тех новых школ и детсадов, которые мы увидели в микрорайоне «Звездный». Тогда мы не будем ремонтировать старые городские школы. Тогда жители ветхого и аварийного жилья останутся жить в своих бараках. Ответственно заявляем, что правительство области уверенно себя чувствует в управлении финансами, в управлении дефицитом бюджета.
В этом году в Липецке за счет новой федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» ведется капитальный ремонт четырех школ — №№ 6, 54, 63 и 70. На ремонты мэрия получила 600 млн рублей (и по 13 миллионов — на новое оборудование). За три следующих года годах Евгения Уваркина хотела бы отремонтировать за счет этого источника финансирования… еще 55 школ из заявленных 107 по региону! Игорь Артамонов такую напористость приветствует, ведь школы, которым от 30 лет и больше, проигрывают новостройкам не только по внешнему виду и уровню технической оснащенности, но и просто из-за возраста.
— За счет бюджетов всех уровней мы не можем быстро построить школы, которых нам не хватает. Ведь одно место в новой школе стоит около полутора миллионов рублей. Значит, школа-новостройка на 800 мест обойдется федеральному, региональному и местному бюджету в 1,5 миллиарда. Обновление же старых школ стоит на порядок меньше – 150-200 миллионов рублей, — сказала глава Липецка губернатору при посещении 46-й школы на улице Титова, которой уже 55 лет.
Строители прописались в ней с 2020 года, когда в здании перекрыли кровлю. В 2021-2022 годах в школе промыли и отремонтировали систему отопления, побелили и покрасили классы, установили новую систему пожарной сигнализации, систему видеонаблюдения и речевого оповещения, металлодетекторы. Этим летом школа, в которой учатся 655 детей, попала в областную заявку на федеральный отбор по программе капитальных ремонтов. По словам директора Олега Грезина, здание нуждается в замене инженерных сетей, ремонте фасада, ряда помещений, новом учебном оборудовании.
Губернатор с интересом осмотрел эскизы техзадания на капремонт, в разработке которого участвовали дети и их родители. На все виды работ школе нужны 189,8 млн рублей. Но это еще не все. Дополнительные потребности школы — благоустройство территории (+5,5 млн рублей) и строительство стадиона (+21,1 миллион).
Губернатор обошел здание по убитому асфальту, отражаясь в многочисленных лужах, покачал головой, обозначив этим свое удивление состоянием двора, а потом дал несколько советов Евгении Уваркиной и председателю городского департамента образования Светлане Бедровой о том, как было бы рациональнее распорядиться прилегающей территорией и огромным футбольным полем.
Еще одну школу, которую осмотрел Игорь Артамонов, уже капитально ремонтируют, хотя последний звонок в ней прозвучал лишь в этот вторник, 23 мая. Здание 63-й школы облеплено строительными лесами и даже на улице слышно, как внутри визжат отрезные машинки и долбят стены перфораторы. Эта школа — одна из четырех, которой уже выделили 150 млн рублей федеральных средств на капремонт. На эти деньги будут обновлены инженерные сети, кровля, фасад, помещения, а куплено новое учебное оборудование.
Процесс преображения старой школы 1984 года постройки начался в прошлом году со строительства современного стадиона по специальной губернаторской программе. Директор Сергей Керекелица показал Игорю Артамонову то, что получилось: футбольное поле и волейбольно-баскетбольную площадку с искусственным покрытием, беговые дорожки и зону воркаута. Стадион был забит детворой, игравшей в разные игровые виды спорта. Но внимание губернатора привлекли мальчишки у турников и брусьев. Вспомнив молодость, глава региона лихо взлетел на брусья и показал упражнение, которое ему не давалось в школе. Увидев махи ногами взрослого мужчины, мальчик по имени Давид заявил, что может повторить. Сделать все так, как губернатор, школьник не смог, но за свои старания удостоился похвалы. А вот детский тренер подкачал. Он сказал, что легко сделает на турнике «силовой» (все советские мальчишки знали, как непросто научится этому упражнению), но дважды не смог этого сделать.
За последние пять лет в Липецке построили пять современных школ на 4000 мест. Но этого мало. Пока нерешаемая проблема — нагрузка на школы, которая растет в силу демографических тенденций. Только за три последних года число детей школьного возраста в Липецке выросло на 4,5 тысячи. Большая часть школ города переполнены, в среднем, на 129% от их нормативной наполняемости. А к 1 сентября 2024 года число учащихся вырастет еще на 9 000 человек! По этой причине большинство школ не может перейти на работу в одну смену. Поэтому с помощью правительства области и тех инструментов, о которых GOROD48 уже упомянул, в этом году началось строительство двух новых школ — в микрорайоне «Елецкий» на 1224 места и самой большой в Липецке, в микрорайоне «Звездный», на 1500 мест. Обе эти школы должны быть построены уже в следующем году.
В новом районе «Звездном» Игорь Артамонов побывал на строительстве стразу нескольких социальных объектов — школы, где пока идут работы на нулевом цикле, детского сада на 350 малышей, который должен разгрузить потребность в местах для жителей района, где дома-высотки растут как грибы, и домов по программе переселения из аварийного жилья.
Детский сад уже заведен под крышу. Если в начале апреля он был готов на 24%, то сейчас — уже на 50%. Объект за 353,7 млн рублей возводит воронежское ООО «ЖБИ-Капстрой». Его руководитель сообщил губернатору о ходе работ, которые опережают ранее установленный график, стучит указкой по прикрепленным на доску техническим документам и просит не верить написанному, сроку сдачи детсада 25 декабря: «Сдадим не позже ноября со всем благоустройством».
Порадовали Игоря Артамонова и темпы строительства жилых домов для переселенцев из аварийного жилья на улицах Виктора Музыки и Михаила Трунова. Их строят за счет федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда». Многоэтажки возводит ранее скандальная компания «СЗ «Строймастер», но здесь, в «Звездном», к организации нареканий нет. Раздать новоселам ключи от 152 квартир в доме, который осмотрел глава региона, строители обязаны в декабре. При этом переселенцы получат квартиры «под ключ» - с ремонтом, установленной электрической плитой и сантехникой. Радости будущим жильцам добавляет и то, что многие из них получат новое жилье по размерам большее имеющегося. И за это не заплатят ни копейки.
Вообще в районе Опытной станции строится пять новых домов. Три из них, включая тот, в котором побывал губернатор, специально под переселение. В других двух домах департамент ЖКХ мэрии уже приобрел у застройщиков 112 квартир.
— Липецкая область завершит действующую программу по переселению из ветхого и аварийного жилфонда на два года раньше срока. Начиная с 2019 года, в области расселены более 68 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживали 4230 человек. То, что я увидел сегодня, меня радует. Темпы не снижаем, за качеством следим, — отметил Игорь Арамонов.
* По инфраструктурному бюджетному кредиту региону выделено 3,6 млрд рублей со сроком возвращения в 15 лет. За счет этих средств уже завершено строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Северо-Восточный в Усмани, ведется прокладка инженерных сетей в микрорайоне Чёрная слобода в Ельце. В Липецке, помимо детского садика в «Звездном», возводят дошкольное учреждение в микрорайоне «Университетский», построят ряд инженерных сетей и коммуникаций, а также поликлинику на 800 посещений в смену в «Елецком».
Ответ
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