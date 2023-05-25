На социалку в Липецкой области направят более семи миллиардов рублей

Об этом сегодня депутатам областного Совета во время отчета о работе правительства в 2022 году заявил губернатор Игорь Артамонов.

Сессии областного Совета депутатов сегодня обсуждала ежегодный отчет о результатах деятельности правительства Липецкой области в 2022 году. Губернатор Игорь Артамонов уже подвёл итоги социально-экономического развития региона и обозначил приоритетные направления работы в ближайшем будущем в областном центре культуры и творчества. Поэтому на сессии он только ответил на вопросы депутатов и выслушал их мнение.



Депутаты устно и письменно задали губернатору около 70 вопросов. Представители всех фракций облсовета, кроме КПРФ, одобрили отчет Игоря Артамонова.



— От лица депутатов областного Совета я хочу поблагодарить вас и правительство Липецкой области за проделанную работу. Фракция «Единая Россия» рассмотрела отчет и полностью поддерживает президента Российской Федерации, губернатора Липецкой области, правительство Липецкой области. Особенно хочу отметить, что правительством области вместе с депутатским корпусом в настоящее время разработан целый ряд мер социальной поддержки, направленных на помощь гражданам, принимающим участие в специальной военной операции и их семьям, — заявил спикер Дмитрий Аверов.



— Отчет содержит все цифры, которые говорят, что Липецкая область двигается, развивается. Есть, конечно, ошибки, из которых нужно сделать выводы, но кто ничего не делает, тот не ошибается. Мы поддерживаем отчет, — вторила спикеру лидер фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Лариса Ксенофонтова. И тут же предложила учредить награду «Почетный знак доброты» для благотворителей.



— Фракция партии Пенсионеров поддерживает отчет. Я со своей стороны чувствую сопричастность ко всему, что делается в Липецкой области. Хотя и остаются вопросы по качеству медицинских услуг, ЖКХ, — сказала лидер фракции партии Пенсионеров Людмила Яськова.



— Если говорить объективно и посмотреть на отчет, то почти во всех сферах в регионе намечается рост. Особо хочется отметить экономический и социальный блок, АПК, которые можно ставить в пример другим регионам. Все что касаемо СВО, работа с родственниками военнослужащих — здесь тоже область показала свою эффективность, оперативно были приняты все правовые акты. В этом большая заслуга правительства, — поддержал отчет лидер фракции ЛДПР Анатолий Емельянов.



— Фракция «Новые люди» поддерживает отчет. Правительство Липецкой области взяло на себя большой вызов по программе жилищных сертификатов для детей-сирот. Наш регион является передовым по этим показателям. Сейчас к нам поступают дети из новых территорий. Надо уделит внимание им, чтобы меры поддержки по усыновлению, опекунству были в Липецкой области на высоком уровне. И мы не сбавляли обороты, — заявила лидер фракции «Новые люди» в облсовете Юлия Соловьева.



— Проблема с вымиранием региона так и не решена, отток молодежи так и продолжается, проблема с ЖКХ не ликвидирована: авария за аварий, кстати, вчера 19 микрорайон практически целый день был без света, — не согласился с общей оценкой отчета губернатора лидер фракции КПРФ Сергей Токарев.



Во время обсуждения отчета Игорь Артамонов рассказал, что правительство области разрабатывает программу, которая позволит формировать службы такси с парком из электромобилей. В регионе уже сейчас работают 12 зарядных станций для электрокаров и до конца года может появится еще 13.



— Мы понимаем, что это перспективный вид транспорта, — отметил Игорь Артамонов, — Инфраструктура для него будет увеличиваться.



Затем депутаты обсудили внесение поправок в бюджет региона. Их представил вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых. Доходы бюджета вырастут в общей сложности на 7,2 миллиарда рублей. Большая часть из них, шесть миллиардов рублей, получена за счёт налога на прибыль, акциза на жидкую сталь и налога на имущество организаций, 1,2 миллиарда рублей поступили из федерального бюджета.



Эти миллиарды будут направлены на социалку. Более 200 миллионов пойдет на закупку медоборудования, мебели, автомобилей «скорой помощи», 87,5 миллиона — на модернизацию первичного звена здравоохранения, 340 миллионов — на строительство нового корпуса Липецкой городской детской больницы, 100 миллионов — на обеспечение лекарствами льготников, 160 миллионов рублей планируют направить на ремонт и приобретение оборудования техникумам, колледжам и школам-интернатам.



Весомую сумму — 1,3 миллиарда рублей направят муниципалитетам на модернизацию систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, строительство и реконструкцию муниципальных дорог, 206 миллионов рублей заложены на воссоздание купеческого облика Ельца и развитие его туристической инфраструктуры.



Таким образом, доходы областного бюджета в 2023 году составят 80,5 миллиарда рублей, расходы — 106,9 миллиарда рублей. Дефицит бюджета сократится почти на 600 миллионов и составит 26,3 миллиарда рублей. Вячеслав Щеглеватых уточнил, что Липецкая область входит в 20-ку регионов с низкой долговой нагрузкой.



А еще депутаты увеличили финансирование питания школьников и студентов колледжей и техникумов. Компенсация на питание в школах вырастет с нового учебного года для детей участников СВО с 105 рублей до 139 рублей, для детей-инвалидов — учеников начальной школы с 80 рублей до 112 рублей, а средней — с 80 рублей до 129 рублей.



В конце сессии депутаты от социальных вопросов вернулись к политике. Два депутата Дмитрий Ларин и Станислав Качарин были исключены из фракции КПРФ.