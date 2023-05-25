Плановые ремонтные работы на сетях 26 мая будут проводиться сразу на двух участках Матырского, сообщили в «РВК-Липецк».





С 10:00 до 20:00 в поселке Матырском отключат холодную воду в домах №№ 3/2, 13а, 50, 180 по улице Дубовой, вл. 3, вл. 3/4 по улице Саратовской, №№ 1а, 1б, 2, 2а, 4, 4а/1, 4б, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 13, 14, 15 по улице Физкультурной. Подвоз воды будет организован к дому № 22 по улице Моршанской.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды еще на одном участке Матырского – в частном секторе улиц Надежды, Сливовой, Славянской, Абрикосовой, Ануфриева, Папанина, Бахаева, Басинского, Полунина, переулка Каштанового. Подвоз воды организуют по заявкам жителей.



С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители домов №№ 2, 4 по улице Гагарина, № 42 по улице 4-й Пятилетки, № 14 по проезду Вилкова, частного сектора улиц Пионерской, 4-й Пятилетки, переулков Вилкова, Весеннего. Цистерна с водой подъедет по адресу: улица Пионерская, 16.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



26 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».

С 09:00 до 16:00 не будет света в домах №№ 7, 9, 23, 23а по улице Л. Толстого.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 8, 27, 32, 50, 54 по улице Вишневой, №№ 15, 25, 29, 38, 39, 41, 43 по улице Дальней, № 225 по улице Западной, №№ 17, 25, 63, 74, 80 по улице Зеленой, №№ 15, 22, 26, 67 по улице Коллективной, №№ 4, 11, 39 по улице Коммунальной, №№ 26, 32, 37, 39, 51 по улице Линейной, № 32 по улице Логовой, №№ 19, 43 по улице Медицинской, №№ 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64 по улице Мирной, №№ 3, 27, 73 по улице Мичурина, №№ 26, 29, 31, 36, 38, 65, 69, 70 по улице Общественной, №№ 1, 21 по улице Плодородной, №№ 46, 47, 49, 53, 69 по улице Путейской, № 36 по улице Радиаторной, № 30 по улице 2-й Радиаторной, № 336 по улице Рябиновой, №№ 1, 3, 43, 55 по улице Садовой, №№ 2, 82 по улице 1-й Станкостроительной, №№ 4, 6 по улице 2-й Станкостроительной, №№ 8, 10, 13, 97 по улице Торговой, №№ 61, 74, 76 по улице Тракторозаводской, № 3 по улице Транспортной, №№ 11, 19, 63, 70 по улице Трубной, №№ 22, 55, 66 по улице Центральной, № 2 по улице Юбилейной, №№ 31, 31а, 33, 35, 37, 37/1 по улице Терешковой, №№ 2, 2/1, 2б, 4а, 8 по улице Зои Космодемьянской, №№ 38, 90, 149, 152, 153, 155, 167 в садоводчестве «Кооператор».



В это время также обесточат улицы Лесную, Раздельную, садоводчества «Венера», «Весна», «имени Мичурина», «Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «Трубник».



