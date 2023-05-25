Происшествия

48 минут назад

Полиция проверит информацию о нападении группы подростков на школьника

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#нападение #подростки
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Полиция проверит информацию о нападении группы подростков на школьника

В соцсетях сообщают о группе подростков, которые напали на школьника и брызнули ем в лицо из перцового баллончика

В группе микрорайона «Университетской» сообщается, что 24 мая подростки вымогали деньги у сверстника а затем брызнули ему в лицо из перцового баллончика.

«Сегодня в 14:50 около дома 14 произошло нападение на мальчика со стороны группы подростков. У него вымогали деньги, он отказал. После этого ему залили перцовкой глаза.
Мы шли мимо, увидели эту ситуацию...»

Женщина сообщает данные подростков и просит их родителей поговорить с ними.

Но в полицию по этому поводу никто не обращался.

- В полицию такого сообщения не поступало. Однако сотрудники ОП №7 проведут проверку сведений, указанных в посте, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#нападение #подростки
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Комментарии (3)

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Ссёлки.

21 минуту назад
Никто воспитанием незанимается.Родители заняты своими делами.Дети своими.Понакупили им мотоцыклы ,они устраивают гонки возле школы.Думал сегодня на перекрёстке его переедет машина,повезло малому.ПДН детьми незанимается,участковый даже не появляется.Одним словом ,бардак.
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Патриот

25 минут назад
X, Болонская система образования она такая
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X

43 минуты назад
Надо не привлекать, а не допускать появлений таких желаний, что достигается через систему образования, включающую в себя детские садики ... высшие учебные заведения.
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