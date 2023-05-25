Полиция проверит информацию о нападении группы подростков на школьника

В соцсетях сообщают о группе подростков, которые напали на школьника и брызнули ем в лицо из перцового баллончика

В группе микрорайона «Университетской» сообщается, что 24 мая подростки вымогали деньги у сверстника а затем брызнули ему в лицо из перцового баллончика.



«Сегодня в 14:50 около дома 14 произошло нападение на мальчика со стороны группы подростков. У него вымогали деньги, он отказал. После этого ему залили перцовкой глаза.

Мы шли мимо, увидели эту ситуацию...»



Женщина сообщает данные подростков и просит их родителей поговорить с ними.



Но в полицию по этому поводу никто не обращался.



- В полицию такого сообщения не поступало. Однако сотрудники ОП №7 проведут проверку сведений, указанных в посте, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.