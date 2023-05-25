Происшествия
48 минут назад
Полиция проверит информацию о нападении группы подростков на школьника
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В соцсетях сообщают о группе подростков, которые напали на школьника и брызнули ем в лицо из перцового баллончика
В группе микрорайона «Университетской» сообщается, что 24 мая подростки вымогали деньги у сверстника а затем брызнули ему в лицо из перцового баллончика.
«Сегодня в 14:50 около дома 14 произошло нападение на мальчика со стороны группы подростков. У него вымогали деньги, он отказал. После этого ему залили перцовкой глаза.
Мы шли мимо, увидели эту ситуацию...»
Женщина сообщает данные подростков и просит их родителей поговорить с ними.
Но в полицию по этому поводу никто не обращался.
- В полицию такого сообщения не поступало. Однако сотрудники ОП №7 проведут проверку сведений, указанных в посте, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
«Сегодня в 14:50 около дома 14 произошло нападение на мальчика со стороны группы подростков. У него вымогали деньги, он отказал. После этого ему залили перцовкой глаза.
Мы шли мимо, увидели эту ситуацию...»
Женщина сообщает данные подростков и просит их родителей поговорить с ними.
Но в полицию по этому поводу никто не обращался.
- В полицию такого сообщения не поступало. Однако сотрудники ОП №7 проведут проверку сведений, указанных в посте, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
3 615
Ссёлки.
Патриот
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