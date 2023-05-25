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Кардиолог заявил, что здоровый образ жизни и регулярные медосмотры помогут избежать инфаркта

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#здоровье #сердце

В последнее время инфаркт миокарда "помолодел" и может случиться у людей в возрасте 30-40 лет.

Врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук, врач высшей категории Вячеслав Колиев заявил, что в последнее время инфаркт миокарда заметно "помолодел" и может случиться у людей в возрасте 30-40 лет, - передает РИАМО.

По его словам, есть немодифицируемые, то есть неустранимые факторы риска развития инфаркта миокарда (возраст, мужской пол и отягощенный семейный анамнез) и модифицируемые, т. е. на которые можно влиять.

К инфаркту может привести курение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, повышенный уровень холестерина, малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, а также неправильное питание с употреблением фастфуда, полуфабрикатов, жирных и жареных продуктов животного происхождения.

"К сожалению, инфаркт миокарда в последние годы "помолодел". Он нередко случается у лиц 30-40-летнего возраста", - подчеркнул кардиолог.

В первую очередь, по его словам, предупредить сердечный приступ можно отказавшись от курения и приведя в норму вес.

"В случае если уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой — регулярное диспансерное наблюдение и обследование у терапевта/кардиолога и систематический (без пропусков) прием назначенных медикаментов", — отметил врач.

Он добавил, что также необходимо строго контролировать артериальное давление и пульс в целевых (нормальных) значениях. Кроме того, следует придерживаться нормальных показателей сахара в крови пациентам, страдающим сахарным диабетом, - резюмировал эксперт.
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#здоровье #сердце

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