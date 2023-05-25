Бывший гендиректор охранной компании за хищение 37 миллионов рублей получил шесть лет условного срока

По данным следствия, он договорился с двумя предпринимателями и оплачивал средствами ЧОПа фиктивные услуги.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор по делу о хищениях с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Обвиняемый, 58-летний бывший генеральный директор частной охранной организации «Новолипецк-грузобезопасность», признан виновным в четырех эпизодах растраты на общую сумму свыше 37 млн рублей. Вместе с ним приговор выслушали двое его пособников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Преступная схема предполагала заключение фиктивных договоров с индивидуальным предпринимателем и гендиректором ОООО «Инструментстройснаб» на оказание услуг. Они оплачивались за счет средств «Новолипецк-грузобезопасность» на основании подложных актов выполненных работ.



Обвиняемый вину не признали и просили их оправдать.



Приговором суда экс-генеральному директору ООО ЧОО «Новолипецк-грузобезопасность» назначено шесть лет лишения свободы условно, и штраф в 500 тысяч рублей,



Гендиректор ООО «Инструментстройснаб» четыре года условного срока 300 тысяч рублей штрафа.



Индивидуальному предпринимателю назначено три года лишения свободы условно.



Кроме того суд удовлетворены гражданские иски о возмещении ущерба в размере свыше 37 млн рублей. В качестве обеспечительной меры суд изъял автомобили ИП и экс-генерального директора «Новолипецк-грузобезопасность».



Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

