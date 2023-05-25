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сегодня, 10:35

Бывший гендиректор охранной компании за хищение 37 миллионов рублей получил шесть лет условного срока

11 937
#хищение
Бывший гендиректор охранной компании за хищение 37 миллионов рублей получил шесть лет условного срока

По данным следствия, он договорился с двумя предпринимателями и оплачивал средствами ЧОПа фиктивные услуги.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор по делу о хищениях с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Обвиняемый, 58-летний бывший генеральный директор частной охранной организации «Новолипецк-грузобезопасность», признан виновным в четырех эпизодах растраты на общую сумму свыше 37 млн рублей. Вместе с ним приговор выслушали двое его пособников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Преступная схема предполагала заключение фиктивных договоров с индивидуальным предпринимателем и гендиректором ОООО «Инструментстройснаб» на оказание услуг. Они оплачивались за счет средств «Новолипецк-грузобезопасность» на основании подложных актов выполненных работ. 

Обвиняемый вину не признали и просили их оправдать.

Приговором суда экс-генеральному директору ООО ЧОО «Новолипецк-грузобезопасность» назначено шесть лет лишения свободы условно, и штраф в 500 тысяч рублей,

Гендиректор ООО «Инструментстройснаб» четыре года условного срока 300 тысяч рублей штрафа.

Индивидуальному предпринимателю назначено три года лишения свободы условно.

Кроме того суд удовлетворены гражданские иски о возмещении ущерба в размере свыше 37 млн рублей. В качестве обеспечительной меры суд изъял автомобили ИП и экс-генерального директора «Новолипецк-грузобезопасность».

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
11 937
#хищение

Комментарии (11)

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ГОСТЬ53

23 минуты назад
Соседка, Вопрос неправильный! Сажают рабов, а остальную элиту только отругают и отпускают. Вот, например Васильеву и Сердюкова отпустили. А они своровали миллиарды
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Koммунист

24 минуты назад
Соседка, достаточно выйти с одиночным пикетом против сами знаете чего. Уедете надолго
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Земляк

24 минуты назад
А за шоколадку 6 лет бы дали(
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Соседке

26 минут назад
Думаю, 10 тыс рублей будет достаточно
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Елена

33 минуты назад
условный срок.....хахаха
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кривосудие

33 минуты назад
у нас в тюрьму сажают только за три куска сыра
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Отлично

35 минут назад
Вору продуктов из магазина дают два года колонии, вору 37 миллионов 6 лет условно. Хорошие суды в России.
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ЕСА

42 минуты назад
Давайте уже стрелять будем условно, после Белгородской области разум перестает воспринимать действительность.
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Садовод

47 минут назад
Ущерб конечно серьёзный, но и кара справедливая, впрочем это всё мелочи, а вот за сорванный краснокнижный гриб скоро можно будет получить до 9 лет строгого режима, вот это ущерб, так ущерб
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Соседка

сегодня, 10:54
А сколько надо украсть,чтобы посадили?????
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