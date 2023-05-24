12 минут назад
Глава ВОЗ заявил о риске появления более опасного штамма коронавируса
Он считает, что в случае прихода новой пандемии нужно "быть готовыми реагировать решительно, коллективно и на справедливой основе".
"Угроза появления другого варианта (COVID-19), способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом",— отметил глава ВОЗ.
5 мая ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19, который был введен в 2020 году. Глава ВОЗ отмечал, что принятое решение не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу. С 23 мая российский оперштаб прекратил ежедневно публиковать данные по COVID-19, теперь статистика приводится раз в неделю по вторникам. Власти США говорили, что у них нет однозначного ответа на вопрос о происхождении вируса.