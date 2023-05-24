В мире

12 минут назад

Глава ВОЗ заявил о риске появления более опасного штамма коронавируса

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#коронавирус #штамм

Он считает, что в случае прихода новой пандемии нужно "быть готовыми реагировать решительно, коллективно и на справедливой основе".

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве, что нельзя исключать угрозу новой пандемии, более опасной, чем коронавирус. Он призвал все страны быть готовым дать коллективный ответ подобной угрозе, - пишет "Ъ".

"Угроза появления другого варианта (COVID-19), способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом",— отметил глава ВОЗ.

5 мая ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19, который был введен в 2020 году. Глава ВОЗ отмечал, что принятое решение не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу. С 23 мая российский оперштаб прекратил ежедневно публиковать данные по COVID-19, теперь статистика приводится раз в неделю по вторникам. Власти США говорили, что у них нет однозначного ответа на вопрос о происхождении вируса.
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#коронавирус #штамм

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