В Липецкой области дожди, грозы и до +22

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, пройдут дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 мая – 14-16 градусов тепла, что в пределах нормы, 24 и 25 мая – 17-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем временами дожди, местами сильные, местами с грозами. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Ночью — от +9 до +14 градусов, днем — от +17 до +22.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем временами дожди, грозы. Ночью на улице от +10 до +12 градусов, днем — от +18 до +20 градусов.



День 23 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 1 градус мороза.

