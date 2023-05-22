50 минут назад
В Липецкой области дожди, грозы и до +22
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, пройдут дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 мая – 14-16 градусов тепла, что в пределах нормы, 24 и 25 мая – 17-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем временами дожди, грозы. Ночью на улице от +10 до +12 градусов, днем — от +18 до +20 градусов.
День 23 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 1 градус мороза.
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19.05.2023 17:00Погода в Липецке