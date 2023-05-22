Погода в Липецке

50 минут назад

В Липецкой области дожди, грозы и до +22

336
#дожди #грозы
2
В Липецкой области дожди, грозы и до +22

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, пройдут дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 мая – 14-16 градусов тепла, что в пределах нормы, 24 и 25 мая – 17-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем временами дожди, местами сильные, местами с грозами. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Ночью — от +9 до +14 градусов, днем — от +17 до +22. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем временами дожди, грозы. Ночью на улице от +10 до +12 градусов, днем — от +18 до +20 градусов.

День 23 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 1 градус мороза.
336
#дожди #грозы
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
6
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

Еще в рубрике

В Липецкой области ночью дожди и грозы
#погода
3
В Липецкой области ночью дожди и грозы

вчера, 16:29

Погода в Липецке
В Липецкой области завтра до +24
#Погода
В Липецкой области завтра до +24

20.05.2023 17:00

Погода в Липецке
Небольшие дожди и северный ветер собьют летнюю жару
#дожди #ветер
4
Небольшие дожди и северный ветер собьют летнюю жару

19.05.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +28
#жара
1
В Липецкой области сухо и до +28

18.05.2023 17:07

Погода в Липецке
Жара наступает: в Липецкой области до +28
#жара
3
Жара наступает: в Липецкой области до +28

17.05.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +26
В Липецкой области сухо и до +26

16.05.2023 17:50

Погода в Липецке