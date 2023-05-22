Вход в БСМП переносят ближе к остановке

А въезд в больницу оснастят идентификатором токсичных химикатов и взрывчатых веществ.

К концу лета будет готов новый вход на территорию ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1», он оборудуется ближе к остановке общественного транспорта. Существующий проход в ограждении больницы будет заложен. Об этом сообщили в администрации больницы.





Привычный въезд в БСМП останется на прежнем месте, его отремонтируют и установят рамки металлодетекторов, а также идентификатор токсичных химикатов, биологических агентов и взрывчатых веществ.