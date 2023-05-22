Общество

29 минут назад

Вход в БСМП переносят ближе к остановке

3 364
#больница #ремонт
Вход в БСМП переносят ближе к остановке

А въезд в больницу оснастят идентификатором токсичных химикатов и взрывчатых веществ.

К концу лета будет готов новый вход на территорию ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1», он оборудуется ближе к остановке общественного транспорта. Существующий проход в ограждении больницы будет заложен. Об этом сообщили в администрации больницы.


Привычный въезд в БСМП останется на прежнем месте, его отремонтируют и установят рамки металлодетекторов, а также идентификатор токсичных химикатов, биологических агентов и взрывчатых веществ.
3 364
#больница #ремонт

Комментарии (3)

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Житель

2 минуты назад
И правда шило на мыло поменяли, главное деньги отмыли!
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район

9 минут назад
какой смысл делать дыру в заборе, если для посещения родственника все равно придется идти почти так же. Денег некуда девать?
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Алексей

21 минуту назад
Давно пора, неудобно обходить. Лежал я там с кровотечением из носа врачи не плохи но кормят мягко так сказать не очень.
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Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
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