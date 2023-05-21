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22 минуты назад

Georgian Airways не будут пускать президента Грузии на рейсы из-за бойкота компании

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Georgian Airways не будет пускать на свои рейсы президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщил основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили. Ранее президент объявила бойкот Georgian Airways и отказалась от ее услуг из-за возобновления авиасообщения с Россией.

«Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт»,— сказано в заявлении Тамаза Гаиашвили, его передает Rustavi2.

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты в Грузию и визовый режим для граждан этой страны. Рейсы в Грузию запустили авиакомпании «Азимут», Georgian Airways, Red Wings.

20 мая первый прямой рейс из Тбилиси в Москву выполнила Georgian Airways, из Москвы в Тбилиси — «Азимут». Во время прилета российского самолета рядом с аэропортом Тбилиси прошел митинг против возобновления авиасообщения. Вечером того же дня Саломе Зурабишвили заявила, что будет бойкотировать Georgian Airways, сообщает «Коммерсант».
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