Georgian Airways не будут пускать президента Грузии на рейсы из-за бойкота компании

Georgian Airways не будет пускать на свои рейсы президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщил основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили. Ранее президент объявила бойкот Georgian Airways и отказалась от ее услуг из-за возобновления авиасообщения с Россией.





10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты в Грузию и визовый режим для граждан этой страны. Рейсы в Грузию запустили авиакомпании «Азимут», Georgian Airways, Red Wings.



20 мая первый прямой рейс из Тбилиси в Москву выполнила Georgian Airways, из Москвы в Тбилиси — «Азимут». Во время прилета российского самолета рядом с аэропортом Тбилиси прошел митинг против возобновления авиасообщения. Вечером того же дня Саломе Зурабишвили заявила, что будет бойкотировать Georgian Airways, сообщает «Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт»,— сказано в заявлении Тамаза Гаиашвили, его передает Rustavi2.10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты в Грузию и визовый режим для граждан этой страны. Рейсы в Грузию запустили авиакомпании «Азимут», Georgian Airways, Red Wings.20 мая первый прямой рейс из Тбилиси в Москву выполнила Georgian Airways, из Москвы в Тбилиси — «Азимут». Во время прилета российского самолета рядом с аэропортом Тбилиси прошел митинг против возобновления авиасообщения. Вечером того же дня Саломе Зурабишвили заявила, что будет бойкотировать Georgian Airways, сообщает «Коммерсант»