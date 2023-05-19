58 минут назад
Эрдоган заявил, что Турция не будет вводить санкции против РФ
Эрдоган заявил, что в отношениях с такими странами, как Россия, нужно придерживаться сбалансированного подхода, но Запад этого не делает.
По его словам, Россия и Турция нужны друг другу во всех возможных областях.
В пример он привел зерновую сделку, которую, по его словам, удалось продлить благодаря "особым отношениям" Турции с президентом России Владимиром Путиным.
Турецкий лидер отметил, что в отношениях с такими странами, как РФ, нужно придерживаться сбалансированного подхода, но Запад этого не делает.
Помимо этого, Эрдоган прокомментировал вступление Швеции в НАТО. Турция, по его словам, пока не готова поддержать вступление страны в альянс.
Он подтвердил, что намерен работать с Джо Байденом в случае своей победы во втором туре президентских выборов 28 мая.