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58 минут назад

Эрдоган заявил, что Турция не будет вводить санкции против РФ

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#Турция #санкции

Эрдоган заявил, что в отношениях с такими странами, как Россия, нужно придерживаться сбалансированного подхода, но Запад этого не делает.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет вводить санкции из-за хороших отношений с Россией, - передает Bfm.ru со ссылкой на CNN.

По его словам, Россия и Турция нужны друг другу во всех возможных областях.

В пример он привел зерновую сделку, которую, по его словам, удалось продлить благодаря "особым отношениям" Турции с президентом России Владимиром Путиным.

Турецкий лидер отметил, что в отношениях с такими странами, как РФ, нужно придерживаться сбалансированного подхода, но Запад этого не делает.

Помимо этого, Эрдоган прокомментировал вступление Швеции в НАТО. Турция, по его словам, пока не готова поддержать вступление страны в альянс.

Он подтвердил, что намерен работать с Джо Байденом в случае своей победы во втором туре президентских выборов 28 мая.
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#Турция #санкции

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