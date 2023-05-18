Уголовное дело о взятке в УКСе Ельца передано в суд

Ведущий юрисконсульт МКУ «УКС» города Ельца обвиняется в получении 160 000 рублей.

В Ельце передано в суд уголовное дело юрисконсульта городского управления капитального строительства. Он обвиняется в получении крупной взятки.



Ведущий юрисконсульт представлял управление в арбитражном суде на процессе по финансово-имущественным спорам по госконтрактам с двумя коммерческими организациями. По версии следствия, юрист планировал получить 720 тысяч рублей взятки за незаконное бездействие в пользу этих организаций. Его задержали при получении части суммы — 160 тысяч рублей.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, следствие полагает, что взятка предназначалась за уклонение юрисконсульта от участия в судебных заседаниях (за то, чтобы он не являлся на заседания в качестве представителя управления) и намеренное затягивание процесса.



Уголовное дело находилось в производстве СУ СК России по Липецкой области.



Действия обвиняемого квалифицированы по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица».