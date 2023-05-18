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В этом году в Липецкой области выявлено 98 новых случаев ВИЧ-инфекции

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#ВИЧ #СПИД
В этом году в Липецкой области выявлено 98 новых случаев ВИЧ-инфекции

Большая часть впервые выявленных в 2023 году ВИЧ-инфицированных – это мужчины.

Каждое третье воскресенье мая (в этом году это 21 мая) отмечается День памяти людей, умерших от СПИДа.

Как сообщает управление Роспотребнадзлра по Липецкой области, за прошедшие четыре месяца 2023 года в Липецкой области было выявлено 98 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 2,2% ниже уровня аналогичного периода 2022 года.

Местные жители составили 82,7% от общего числа заболевших.

Наибольшее количество случаев ВИЧ-инфекции выявлено среди лиц в возрасте от 30 до 49 лет, наиболее уязвимой группой продолжает оставаться возрастная группа 30-39 лет (39,5% от общего количества заболевших).

Основной путь передачи инфекции за последние 5 лет – половой (76,5%). Большая часть впервые выявленных в 2023 году ВИЧ-инфицированных – это мужчины (65,4%).

В прошлом году в России было зарегистрировано 57 508 новых случаев ВИЧ-инфекции, в Липецкой области – 284 случая.
Пройти бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию можно в поликлиниках по месту жительства и в Липецком областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
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#ВИЧ #СПИД

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