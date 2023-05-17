Уже 721 человек пострадал от укусов клещей

Среди них 328 детей.

В Липецкой области по поводу присасывания клещей в медицинские организации уже обратился 721 человек. Среди пострадавших 328 детей.



600 снятых с людей клещей были доставлены в лаборатории для исследования, из них 87 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (14,5%), 42 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (7%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (1%).



В 19,6% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в – 65% случаев на территории домовладений и приусадебных участков.



Липчан призывают следить за благоустройством личных приусадебных участков и прилегающих территорий в радиусе не менее двух метров (необходимо окашивать траву, освобождать её от прошлогодней листвы, прореживать густой кустарник, убирать мусор). Это поможет снизить риск возникновения случаев присасывания клещей. Так же можно заключить договор на проведение акарицидной обработки с юрлицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.



Акарицидные обработки в Липецкой области уже проведены на площади 889 гектаров. Особое внимание уделено обработкам мест отдыха и массового пребывания людей (летние оздоровительные учреждения, в том числе детские, парки, лесопарковые зоны, пляжи, стадионы, кладбища).



Не стоит забывать и об индивидуальной защите, которая включает в себя правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.



Заправляйте брюки в носки, водолазку – в брюки, защищайте голову и шею платком или шапочкой, плотно прилегающей к голове, проводите регулярно само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей.



Экстренная помощь при укусе клеща оказывается в первые три дня. Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно раньше в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для выполнения исследования.