Происшествия

сегодня, 13:29

62-летняя липчанка хотела заработать на бирже и перевела мошенникам около пяти миллионов рублей

8 559
#мошенничество
62-летняя липчанка хотела заработать на бирже и перевела мошенникам около пяти миллионов рублей

Женщина в течение месяца общалась по видеосвязи и переписывалась через мессенджеры с неизвестными.

16 мая в полицию обратилась 62-летняя липчанка, которая в течение месяца общалась по видеосвязи и переписывалась через мессенджеры с неизвестными и перевела им около 5 миллионов рублей.

«Мошенникам снова удалось уговорить перечислить деньги, чтобы заняться торговлей на бирже. Липчане продолжают возлагать надежды на то, что работа с биржевыми платформами поможет им разбогатеть. Не доверяйте подобным предложениям легкового заработка! Помните, что получение пассивного дохода и учет биржевых рисков требуют специальных знаний!», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
8 559
#мошенничество

Комментарии (8)

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липчанин

1 минуту назад
Просто тетя поняла , что ее 5 млн с каждым днем обесцениваются и поэтому она решила запрыгнуть в последний вагон т е - * свой капитал ! Еще "вчера " -в 2018 году за эти 5 млн и + еще 500 тыщ руб можно было купить добротный коттедж на Матырском , с центральной канализацией и водоснабжением , а "завтра " -только крышку от унитаза !
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Не понимаю

25 минут назад
Как возможен такой размах спама телефонного, мошенничества, автодозвонов и т.п..ведь это люди, техника, ресурсы...кто это все покрывает, если у нас все под контролем !!!???
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Эхо

59 минут назад
Имея 5 лямов хотела заработать, анекдот какой то...
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Житель

сегодня, 14:03
Блин почему я так не умею
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Лиза

сегодня, 14:02
Ну пусть теперь ждёт доходов, мозгов-то нет.
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Весна

сегодня, 13:53
Живите честно и по средствам, и никто вас не потревожит, и душа будет всегда спокойна. Потому, что для каждого жулика у вас будет ответ и адекватное действие.
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Фольклор

сегодня, 13:50
"Не в свои сани не садись".
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липчанин

сегодня, 13:38
Давно известно:ума нет-считай калека.Сколько можно говорить об этом-уже из каждого "утюга" говорят о мошениках!
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