Происшествия
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62-летняя липчанка хотела заработать на бирже и перевела мошенникам около пяти миллионов рублей
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Женщина в течение месяца общалась по видеосвязи и переписывалась через мессенджеры с неизвестными.
16 мая в полицию обратилась 62-летняя липчанка, которая в течение месяца общалась по видеосвязи и переписывалась через мессенджеры с неизвестными и перевела им около 5 миллионов рублей.
«Мошенникам снова удалось уговорить перечислить деньги, чтобы заняться торговлей на бирже. Липчане продолжают возлагать надежды на то, что работа с биржевыми платформами поможет им разбогатеть. Не доверяйте подобным предложениям легкового заработка! Помните, что получение пассивного дохода и учет биржевых рисков требуют специальных знаний!», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
«Мошенникам снова удалось уговорить перечислить деньги, чтобы заняться торговлей на бирже. Липчане продолжают возлагать надежды на то, что работа с биржевыми платформами поможет им разбогатеть. Не доверяйте подобным предложениям легкового заработка! Помните, что получение пассивного дохода и учет биржевых рисков требуют специальных знаний!», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
8 559
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