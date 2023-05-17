62-летняя липчанка хотела заработать на бирже и перевела мошенникам около пяти миллионов рублей

Женщина в течение месяца общалась по видеосвязи и переписывалась через мессенджеры с неизвестными.

16 мая в полицию обратилась 62-летняя липчанка, которая в течение месяца общалась по видеосвязи и переписывалась через мессенджеры с неизвестными и перевела им около 5 миллионов рублей.



«Мошенникам снова удалось уговорить перечислить деньги, чтобы заняться торговлей на бирже. Липчане продолжают возлагать надежды на то, что работа с биржевыми платформами поможет им разбогатеть. Не доверяйте подобным предложениям легкового заработка! Помните, что получение пассивного дохода и учет биржевых рисков требуют специальных знаний!», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.