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Ельчанин отдал мошенникам почти полмиллиона рублей за освобождение от уголовной ответственности

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#мошенничество #кража
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Ельчанин отдал мошенникам почти полмиллиона рублей за освобождение от уголовной ответственности

Мошенникам, представляющимся «сотрудниками правоохранительных органов» и «сотрудниками службы безопасности банка», продолжают верить.

15 мая в дежурную часть ОМВД России по городу Ельцу обратился 61-летний мужчина, ставший жертвой мошенников. Он оформил три кредита и перевел почти полмиллиона рублей на указанные ими счета.

Как сообщает Telegram-канал администрации Ельца со ссылкой на штаб ОМВД России по городу Ельцу, потерпевшему позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что ельчанин подозревается в совершении тяжких преступлений и ему необходимо доказать свою невиновность.
Потерпевший испугался и по просьбе мошенника купил новый мобильный телефон для безопасной связи со следователем и стал ждать дальнейших инструкций. Вскоре ему позвонила женщина и сказала взять в банках кредиты и перевести эти деньги на указанные ею счета. Мужчина оформил три кредита и перевел мошенникам 490 000 рублей.

СО ОМВД России по г. Ельцу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

В тот же день в полицию обратилась 59-летняя женщина, поверившая «сотруднику безопасности банка». Ей сообщили, мошенники пытаются похитить денежные средства с её банковской карты. Ельчанка перешла по присланной ей ссылке и лишилась 19 000 рублей.

По этому факту СО ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета».
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#мошенничество #кража
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Комментарии (1)

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