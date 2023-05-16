Погода в Липецке

сегодня, 17:50

В Липецкой области сухо и до +26

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В Липецкой области сухо и до +26

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на юго-западной периферии обширного антициклона с центром над северным Уралом – в нашем регионе сохранится сухая и теплая погода. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 мая - 15-16 градусов тепла, что в пределах нормы, 18 и 19 мая – 17-19 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Ночью будет от +4 до +9 градусов, днем температура составит от +21 до +26 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем она составит от +23 до +25 градусов.

День 17 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 3 градуса мороза. 

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