Происшествия

13 минут назад

Липчанка купила несуществующую путёвку в санаторий за 111 000 рублей на фишинговом сайте

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#мошенничество
Липчанка купила несуществующую путёвку в санаторий за 111 000 рублей на фишинговом сайте

Мошенники стали представляться туроператорами.

В Липецкой области активизировались так называемые сезонные мошенничества. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 14 мая липчанка искала путёвку санаторий. Ей приглянулись варианты, предложенные на сайте одной туристической фирмы.

33-летняя женщина через сайт связалась с «консультантом» и вскоре согласилась оплатить полную стоимость путевки – 111 000 рублей. Но свидетельство, подтверждающее покупку, и сами путёвки на электронную почту так и не пришли.

Как оказалось, липчанка столкнулась с сайтом-фальшивкой, который якобы продавал путёвки в санаторий.

Липчан просят быть предельно внимательными в вопросах приобретения путевок, бронирования и аренды жилья, выборе туристического маршрута. Особое внимание стоит обращать на адресную строку сайта и цветовую гамму. Мошенники могут добавить в название организации лишнюю букву или цифру, надеясь на невнимательность граждан.

Всего за прошедшие сутки мошенники обманули жителей Липецкой области на 2,7 миллиона рублей. Так, в Измалковском районе 70-летней женщине через мессенджер позвонил мошенник «из Центробанка» и для убедительности отправил ей в сообщении фальшивые документы.

Женщина поверила специалисту и через банкомат отправила по его инструкции 50 000 рублей. И только когда деньги были переведены, потерпевшая рассказала обо всём дочери. Через несколько дней пенсионерке снова позвонили с номера «сотрудника банка». Женщина не стала брать трубку и обратилась в полицию.

97
#мошенничество

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