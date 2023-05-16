Общество

сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: ГИБДД станут строже на дорогах и сколько липчан нашли работу по блату?

5 908
#Сегодня в Липецке
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Сегодня в Липецке: ГИБДД станут строже на дорогах и сколько липчан нашли работу по блату?

Рассказываем всё самое важное про наступивший вторник.

До 22 градусов

В Липецке станет ещё чуточку теплее, сегодня столбик термометра поднимется уже до 20-22 градусов. День пройдёт преимущественно без осадков.

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Вода со сниженным давлением у половины Липецка

Сегодня в связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду на улицах Гоголя, 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41; Громовой, 5, 7; Депутатской, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 63, 65, 78, 80, 81; Индустриальной, 1, 2, 3, 4, 5; Киевской, 34, 36, 41, а также в частном секторе на улице Гоголя.

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В эти же часы чуть ли не у половины Липецка в трубах будет понижено давление, из-за чего напор воду упадёт. Это коснётся микрорайонов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 24, МЖК, «Университетского», района Опытной станции, 10-ой Шахты, района Карьера, района Нефтебазы, центральной части города, проездов Поперечного и Универсального.

Отключения света

Ремонтировать сегодня будут и электрические сети, из-за чего с 9:00 до 17:00 погаснет свет на главных городских площадях Ленина и Соборной, а также на Боевом проезде, 1, 2; улицах Ботанической, 19, 23а, 24а, 25, 26, 29, 34, 4; Зегеля, 1; Леваневского, 1, 23; Островского 13, 2, 4, 4а.

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С 09:00 до 13:00 не будет электричества на улице Луначарского, 6А, а с 14:00 до 17:00 на улицах Терешковой, 28, 32/3, 38, 38а, 40; Циолковского, 37/3, 37/4, 38г, 38д, 39/2, 41, 43.

Пробки

На улицах 8 марта и Неделина уже с утра появились участки, обозначенные красным в «Яндекс-пробках». Жёлтых участков и не сосчитать на проспекте Победы, Воронежском шоссе, проспекте Мира, улицах Московской, Гагарина, Катукова, Студёновской и т.д.

Чтобы не попасть с утра в пробку, советуем перед выездом заглянуть в приложение и выстроить по возможности оптимальный маршрут.


«Внимание, дети!»

Профилактическая акция на автомобильных дорогах стартовала в Липецке.

В это время ГИБДД будет обращать особое внимание на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних.

. В учебных заведениях пройдут профильные классные часы, тематические линейки, инструктажи и Единые дни дорожной безопасности, а на дорогах автоинспекторы будут ревностнее относится к любым нарушениям, которые мешают безопасности несовершеннолетних. Акция пройдёт в течение месяца – до 16 июня.

За первые четыре месяца 2023 года на дорогах региона зарегистрировано 39 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 45 детей получили ранения. В 56% случаев (28 детей) они являлись пассажирами, в 26% (12 детей) – пешеходами, в 8% (3 ребенка) – водителями мототранспорта, один пострадавший был велосипедистом. В апреле три школьника получили травмы, катаясь на электросамокатах.

 Что делать при укусе клеща?

С 15 по 26 мая специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» открыли «горячую линию» по профилактике клещевого энцефалита.

Телефоны горячей линии: (4742) 30-88-41, 30-88-57, часы работы: понедельник - четверг с 9:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 14:00 ч. Здесь расскажут, что делать, если вас укусил клещ в рабочее время.

Кроме того, медики напоминают адреса аккредитованных лабораторий, где можно исследовать насекомое на предмет заражения инфекциями.

- лаборатории природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» по адресу: ул. Гагарина 60а, тел. (4742) 27-70-19;

- клинико-диагностической лаборатории ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» по адресу: ул. Космонавтов, 37а, тел. (4742) 33-43-56, 33-43-48;

- лаборатории ГУЗ «Липецкий областной кожно-венерологический диспансер» по адресу:  ул. Марины Расковой, 18 тел. (4742) 55-90-40.

Стихи, которые поют (6+)

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31 а) сегодня отрывают новую выставку «Стихи, которые поют», посвященную120-летию со дня рождения Николая Заболоцкого и 90-летию Андрея Вознесенского.

Оба поэта славились не только гениальными рифмами, знаменитыми стихами и переводами. На их стихи писали песни. Которые затем пела вся страна. Вознесенский стал автором стихотворных текстов и к легендарной рок-опере «Юнона и Авось», создавал либретто и к другим произведениям. Выставка будет интересна поклонникам и поэзии, и музыки.

Центр работает по будним дням в 9:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 20:00, выходной – понедельник. Вход на выставку свободный.

Кино в ОЦКНТ

Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) приглашает на дневной киносеанс.

В 14:30 здесь покажут кино «Мой волк» (Россия, 2021, приключения, драма, режиссёр Дени Имбер, возрастная категория 6+)

Восьмилетняя Вика переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке они знакомятся с пастухом, и он дарит девочке щенка по кличке Секрет, который становится ей лучшим другом. Лишь позже семья понимает, что из этого ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ.

Как связи влияют на карьеру

50% липчан высказались за то, что связи помогали им строить карьеру, говорится в очередном исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

29% опрощенных заявили, что именно знакомства — важнейший фактор, влияющий на профессиональный рост. Живут в идеальном мире и убеждены, что знакомства никак не влияют на карьеру 18% липчан.

Исследователи выявили важную тенденцию: чем выше доход у респондентов, тем меньшее влияние на их жизненный успех оказывал так называемый «блат»: среди опрошенных с доходом до 30 тыс. руб. о помощи знакомств говорили  35%, а среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб., — только 21%.

Выходит, чтобы устроиться слесарем нужно больше связей, чем для работу руководителем среднего звена?

Почти каждый третий работодатель - 28% сообщил, что в их компании знакомства и личные связи работника совершенно не влияют на его должностной рост, и только каждый десятый - 10% уверен, что именно этот фактор предопределяет профессиональную судьбу специалиста. В среднем влияние связей на карьеру представители компаний оценивают на 4,6 балла из 10. 

Дорогие липчане! Рабочая неделя в разгаре, но не стоит забывать и о новостях бренного окружающего мира. Липчанам в этом плане повезло: обо всех главных событиях они могут узнавать в одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт, интересуйтесь событиями вокруг – с нами вы не пропустите ничего важного и полезного. Ждём вас снова и снова. До новых встреч!

рты

«Внимание, дети!»

Профилактическая акция на автомобильных дорогах стартовала в Липецке. В это время ГИБДД будет обращать особое внимание на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних.

В учебных заведениях пройдут профильные классные часы, тематические линейки, инструктажи и Единые дни дорожной безопасности, а на дорогах автоинспекторы будут ревностнее относится к любым нарушениям, которые мешают безопасности несовершеннолетних. Акция пройдёт в течение месяца – до 16 июня.

_DSC029212.jpg

За первые четыре месяца 2023 года на дорогах региона зарегистрировано 39 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 45 детей получили ранения. В 56% случаев (28 детей) они являлись пассажирами, в 26% (12 детей) – пешеходами, в 8% (3 ребенка) – водителями мототранспорта, один пострадавший был велосипедистом. В апреле три школьника получили травмы, катаясь на электросамокатах.

 Что делать при укусе клеща?

С 15 по 26 мая специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» открыли «горячую линию» по профилактике клещевого энцефалита.

Телефоны горячей линии: (4742) 30-88-41, 30-88-57, часы работы: понедельник - четверг с 9:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 14:00 ч. Здесь расскажут, что делать, если вас укусил клещ в рабочее время.

lEKAKrg2KuQ.jpg

Кроме того, медики напоминают адреса аккредитованных лабораторий, где можно исследовать насекомое на предмет заражения инфекциями.

- лаборатории природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» по адресу: ул. Гагарина 60а, тел. (4742) 27-70-19;

- клинико-диагностической лаборатории ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» по адресу: ул. Космонавтов, 37а, тел. (4742) 33-43-56, 33-43-48;

- лаборатории ГУЗ «Липецкий областной кожно-венерологический диспансер» по адресу:  ул. Марины Расковой, 18 тел. (4742) 55-90-40.

Стихи, которые поют (6+)

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31 а) сегодня отрывают новую выставку «Стихи, которые поют», посвященную120-летию со дня рождения Николая Заболоцкого и 90-летию Андрея Вознесенского.

WhatsApp Image 2023-05-16 at 07.34.31.jpeg

Оба поэта славились не только гениальными рифмами, знаменитыми стихами и переводами. На их стихи писали песни. Которые затем пела вся страна. Вознесенский стал автором стихотворных текстов и к легендарной рок-опере «Юнона и Авось», создавал либретто и к другим произведениям. Выставка будет интересна поклонникам и поэзии, и музыки.

Центр работает по будним дням в 9:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 20:00, выходной – понедельник. Вход на выставку свободный.

Кино в ОЦКНТ

Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) приглашает на дневной киносеанс. В 14:30 здесь покажут кино «Мой волк» (Франция, 2021, приключения, драма, режиссёр Дени Имбер, возрастная категория 6+)

Восьмилетняя Вика переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке они знакомятся с пастухом, и он дарит девочке щенка по кличке Секрет, который становится ей лучшим другом. Лишь позже семья понимает, что из этого ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ. 

В ролях: Венсан Эльбаз, Шанна Кейль, Мари Жиллен.

Как связи влияют на карьеру

50% липчан высказались за то, что связи помогали им строить карьеру, говорится в очередном исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

DSC0533812.jpg

29% опрощенных заявили, что именно знакомства — важнейший фактор, влияющий на профессиональный рост. Живут в идеальном мире и убеждены, что знакомства никак не влияют на карьеру 18% липчан. Исследователи выявили важную тенденцию: чем выше доход у респондентов, тем меньшее влияние на их жизненный успех оказывал так называемый «блат»: среди опрошенных с доходом до 30 тыс. руб. о помощи знакомств говорили 35%, а среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб., — только 21%. Выходит, чтобы устроиться слесарем нужно больше связей, чем для работу руководителем среднего звена?

Почти каждый третий работодатель - 28% сообщил, что в их компании знакомства и личные связи работника совершенно не влияют на его должностной рост, и только каждый десятый - 10% уверен, что именно этот фактор предопределяет профессиональную судьбу специалиста. В среднем влияние связей на карьеру представители компаний оценивают на 4,6 балла из 10.

Дорогие липчане! Рабочая неделя в разгаре, но не стоит забывать и о новостях бренного окружающего мира. Липчанам в этом плане повезло: обо всех главных событиях они могут узнавать в одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт, интересуйтесь событиями вокруг – с нами вы не пропустите ничего важного и полезного. Ждём вас снова и снова. До новых встреч!


5 908
#Сегодня в Липецке
1

Комментарии (5)

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Бабка

2 минуты назад
Лучшая проф. ДТП с детьми это ремень! Нынешние избалованы и инфантильные дети.
ответить

Путешественник

18 минут назад
ЮВП, прям как в Париже.
ответить

ЮВП

42 минуты назад
Город поделен кланами из районов, липчане как индейцы в резервации.
ответить

Электорат

58 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
ответить
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