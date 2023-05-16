Сегодня в Липецке: ГИБДД станут строже на дорогах и сколько липчан нашли работу по блату?

Рассказываем всё самое важное про наступивший вторник.

До 22 градусов

В Липецке станет ещё чуточку теплее, сегодня столбик термометра поднимется уже до 20-22 градусов. День пройдёт преимущественно без осадков.







Вода со сниженным давлением у половины Липецка

Сегодня в связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду на улицах Гоголя, 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41; Громовой, 5, 7; Депутатской, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 63, 65, 78, 80, 81; Индустриальной, 1, 2, 3, 4, 5; Киевской, 34, 36, 41, а также в частном секторе на улице Гоголя.







В эти же часы чуть ли не у половины Липецка в трубах будет понижено давление, из-за чего напор воду упадёт. Это коснётся микрорайонов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 24, МЖК, «Университетского», района Опытной станции, 10-ой Шахты, района Карьера, района Нефтебазы, центральной части города, проездов Поперечного и Универсального.

Отключения света

Ремонтировать сегодня будут и электрические сети, из-за чего с 9:00 до 17:00 погаснет свет на главных городских площадях Ленина и Соборной, а также на Боевом проезде, 1, 2; улицах Ботанической, 19, 23а, 24а, 25, 26, 29, 34, 4; Зегеля, 1; Леваневского, 1, 23; Островского 13, 2, 4, 4а.







С 09:00 до 13:00 не будет электричества на улице Луначарского, 6А, а с 14:00 до 17:00 на улицах Терешковой, 28, 32/3, 38, 38а, 40; Циолковского, 37/3, 37/4, 38г, 38д, 39/2, 41, 43.

Пробки

На улицах 8 марта и Неделина уже с утра появились участки, обозначенные красным в «Яндекс-пробках». Жёлтых участков и не сосчитать на проспекте Победы, Воронежском шоссе, проспекте Мира, улицах Московской, Гагарина, Катукова, Студёновской и т.д.

Чтобы не попасть с утра в пробку, советуем перед выездом заглянуть в приложение и выстроить по возможности оптимальный маршрут.









«Внимание, дети!» Профилактическая акция на автомобильных дорогах стартовала в Липецке. В это время ГИБДД будет обращать особое внимание на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних. В учебных заведениях пройдут профильные классные часы, тематические линейки, инструктажи и Единые дни дорожной безопасности, а на дорогах автоинспекторы будут ревностнее относится к любым нарушениям, которые мешают безопасности несовершеннолетних. Акция пройдёт в течение месяца – до 16 июня.



За первые четыре месяца 2023 года на дорогах региона зарегистрировано 39 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 45 детей получили ранения. В 56% случаев (28 детей) они являлись пассажирами, в 26% (12 детей) – пешеходами, в 8% (3 ребенка) – водителями мототранспорта, один пострадавший был велосипедистом. В апреле три школьника получили травмы, катаясь на электросамокатах. Что делать при укусе клеща? С 15 по 26 мая специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» открыли «горячую линию» по профилактике клещевого энцефалита. Телефоны горячей линии: (4742) 30-88-41, 30-88-57, часы работы: понедельник - четверг с 9:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 14:00 ч. Здесь расскажут, что делать, если вас укусил клещ в рабочее время.



Кроме того, медики напоминают адреса аккредитованных лабораторий, где можно исследовать насекомое на предмет заражения инфекциями. - лаборатории природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» по адресу: ул. Гагарина 60а, тел. (4742) 27-70-19; - клинико-диагностической лаборатории ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» по адресу: ул. Космонавтов, 37а, тел. (4742) 33-43-56, 33-43-48; - лаборатории ГУЗ «Липецкий областной кожно-венерологический диспансер» по адресу: ул. Марины Расковой, 18 тел. (4742) 55-90-40. Стихи, которые поют (6+) В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31 а) сегодня отрывают новую выставку «Стихи, которые поют», посвященную120-летию со дня рождения Николая Заболоцкого и 90-летию Андрея Вознесенского.



Оба поэта славились не только гениальными рифмами, знаменитыми стихами и переводами. На их стихи писали песни. Которые затем пела вся страна. Вознесенский стал автором стихотворных текстов и к легендарной рок-опере «Юнона и Авось», создавал либретто и к другим произведениям. Выставка будет интересна поклонникам и поэзии, и музыки. Центр работает по будним дням в 9:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 20:00, выходной – понедельник. Вход на выставку свободный. Кино в ОЦКНТ Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) приглашает на дневной киносеанс. В 14:30 здесь покажут кино «Мой волк» (Франция, 2021, приключения, драма, режиссёр Дени Имбер, возрастная категория 6+) Восьмилетняя Вика переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке они знакомятся с пастухом, и он дарит девочке щенка по кличке Секрет, который становится ей лучшим другом. Лишь позже семья понимает, что из этого ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ.

В ролях: Венсан Эльбаз, Шанна Кейль, Мари Жиллен.

<br> Как связи влияют на карьеру 50% липчан высказались за то, что связи помогали им строить карьеру, говорится в очередном исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.



29% опрощенных заявили, что именно знакомства — важнейший фактор, влияющий на профессиональный рост. Живут в идеальном мире и убеждены, что знакомства никак не влияют на карьеру 18% липчан. Исследователи выявили важную тенденцию: чем выше доход у респондентов, тем меньшее влияние на их жизненный успех оказывал так называемый «блат»: среди опрошенных с доходом до 30 тыс. руб. о помощи знакомств говорили 35%, а среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб., — только 21%. Выходит, чтобы устроиться слесарем нужно больше связей, чем для работу руководителем среднего звена? Почти каждый третий работодатель - 28% сообщил, что в их компании знакомства и личные связи работника совершенно не влияют на его должностной рост, и только каждый десятый - 10% уверен, что именно этот фактор предопределяет профессиональную судьбу специалиста. В среднем влияние связей на карьеру представители компаний оценивают на 4,6 балла из 10.

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