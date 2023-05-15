В России

58 минут назад

Доля некачественного топлива в России сократилась до 4%

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#топливо
Объем некачественного топлива на российском рынке впервые снизился до уровня 3,9%, заявил в интервью «Известиям» глава Госстандарта Антон Шалаев. Он отметил, что в 2015 году это показатель доходил до 20%, а в 2021 году опустился ниже 5%.  

«Такой результат связан и с тем, что в России несколько лет назад по инициативе Росстандарта ввели оборотные штрафы для заправок. Сегодня АЗС дешевле реализовывать качественное топливо, чем в итоге попасться на нарушениях», — сказал Антон Шалаев.  

Но нарушения всё еще встречаются. Наиболее частые из них — превышение массовой доли серы и температуры вспышки в открытом тигле, заключил чиновник.  

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#топливо

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